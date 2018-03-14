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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Оливер Кан: не нужно политизировать ЧМ-2018
Экс-вратарь сборной Германии Оливер Кан прокомментировал призывы некоторых стран Запада бойкотировать ЧМ-2018.
"Давление общественности - частое явление в преддверии крупных спортивных мероприятий. Я сам это замечал и на других чемпионатах мира, когда политические моменты начинают влиять на процесс организации. Например, возьмем Кубок мира в Катаре в 2022 году - по нему до сих пор много дискуссий. С одной стороны, это правильно, что у общественности есть возможность вести обсуждения с некоторыми странами по некоторым вопросам. Но мы никогда не должны забывать, что во главе этих дискуссий должен быть спорт, футбол. Не надо всё политизировать, все обсуждения должны быть только о спорте", - цитируют Кана "Известия".
"Давление общественности - частое явление в преддверии крупных спортивных мероприятий. Я сам это замечал и на других чемпионатах мира, когда политические моменты начинают влиять на процесс организации. Например, возьмем Кубок мира в Катаре в 2022 году - по нему до сих пор много дискуссий. С одной стороны, это правильно, что у общественности есть возможность вести обсуждения с некоторыми странами по некоторым вопросам. Но мы никогда не должны забывать, что во главе этих дискуссий должен быть спорт, футбол. Не надо всё политизировать, все обсуждения должны быть только о спорте", - цитируют Кана "Известия".
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