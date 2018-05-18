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Дмитрий Кириченко: Денисов должен быть в обойме сборной России

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко высказал мнение по поводу полузащитника "Локомотива" Игоря Денисова, который не вызывается в сборную.

"Игорь должен быть в обойме. Не готов утверждать, что он может изменить игру сборной кардинально, но это опытный футболист. Но, не посмотрев его в деле в этом составе сборной, сложно рассуждать.

Глушаков? Тренерский штаб скрупулезно изучает всех игроков. Возможно, Денис попадет на чемпионат мира из резервного списка. Время еще есть", - передает слова Кириченко "Р-Спорт".
Теги: Кириченко Сборная России Денисов
Сегодня, 13:56
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№2 Написал: teacher (Сегодня, 14:44) #
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Болеет за:
«Зенит»
Неужели ради общего дела, нельзя забыть на время о распрях. Вышли из группы, геройски преодолели 1/8, по пенальти вылетели в четвертьфинале, и всё- дальше выясняйте кто прав Черчес или Горян!!!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 14:11) #
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  •  (10)
Болеет за:
«Краснодар»
Кто не ходит с Черчесовым в душ,тот не будет приглашен в сборную. smile
Регистрация: 20.02.2013 [жалоба]
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