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Федор Смолов посетил передачу "Вечерний Ургант"

Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов в пятницу стал героем передачи "Вечерний Ургант".

28-летний форвард рассказал о своих татуировках и подготовке к ЧМ-2018.

Теги: Смолов Сборная России
Сегодня, 05:31
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№1 Написал: Volodia379 (Сегодня, 08:11) #
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А как же режим? Передача начинается в 23.30 а отбой в 23.00! Что нарушения режима уже начались. smirk
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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