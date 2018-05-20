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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Сборная России прибыла в Австрию
Сборная России прилетела в австрийский Инсбрук на сбор, где будет готовиться к домашнему чемпионату мира.
Хозяева мирового первенства будут готовиться к турниру в Нойштифте с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.
Хозяева мирового первенства будут готовиться к турниру в Нойштифте с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.
Мягкая посадка ? pic.twitter.com/sBTxI97pgN— Сборная России (@TeamRussia) May 20, 2018
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