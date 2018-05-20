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Сборная России прибыла в Австрию

Сборная России прилетела в австрийский Инсбрук на сбор, где будет готовиться к домашнему чемпионату мира.

Хозяева мирового первенства будут готовиться к турниру в Нойштифте с 21 по 31 мая, после чего вернется в Москву.

Теги: Сборная России
Сегодня, 20:04
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№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 20:09) #
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Болеет за:
КАМАЗ
Что? Уже прибыли?
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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