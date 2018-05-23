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Борис Игнатьев: сдержать Салаха? Что здесь уж такого? Мы Месси сдерживали
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился мыслями по поводу контрольных матчей с командами Австрии и Турции, а также объяснил, почему из результативной игры лидера сборной Египта Мохаммеда Салаха нашей команде не стоит делать проблему.
- По-моему, сборные Австрии и Турции - вполне подходящие кандидатуры для спаррингов, - сказал Игнатьев. - Но вот только не помешало бы нам провести матч с командой, напоминающей по стилю сборную Саудовской Аравии. Нам обязательно нужно выигрывать второй товарищеский матч. Чтобы быть психологически уверенными в себе накануне турнира. Сейчас сыграют с австрийцами и турками, посмотрят связи на поле, посмотрят, как выглядит каждый футболист в отдельности, кто представит нашу команду в стартовом составе.
- Никак не утихнет полемика по поводу отсутствия в команде Игоря Денисова.
- Эту тему пора закрыть. Уже нужно не мешать команде накануне чемпионата мира. Главный тренер, которому поручено формирование сборной, решил, что состав должен быть именно таким.
- Возвращение Артема Дзюбы, дает нам плюсы накануне турнира?
- Если мы рассчитываем на какой-то результат, то с той обоймой, которая сейчас была в атаке, нам бы явно не хватало ресурсов. Дзюба - один из тех игроков, которые способны создать в атаке здоровую конкуренцию. При этом, конечно, он заслуживает места в составе нашей сборной, потому что хорошо себя проявил в играх за тульский «Арсенал».
-Как на чемпионате мира нашим игрокам сдержать лидера сборной Египта и «Ливерпуля» Салаха?
-Это особая тема для разговора. Все зависит от того, кто будет играть. Но что здесь уж такого серьезного? Мы Месси сдерживали, играя с Аргентиной. Я, честно говоря, не вижу здесь ничего особо. Нужно разрубить игровые связи, которые давали бы Салаху возможности проявлять свои индивидуальные качества.
-Салах в сборной Египта не так опасен, как в составе «Ливерпуля»?
-Нет, этот игрок опасен везде, но в «Ливерпуле» достаточное количество игроков, которые создают предпосылки для такой игры. Не думаю, что в команде Египта есть еще футболисты уровня «Ливерпуля». Здесь многое будет по-другому.
Напомним, что 30 мая сборная России встретится в контрольном поединке с командой Австрии, а 5 июня проверит игровые сочетания в матче с турками.
- По-моему, сборные Австрии и Турции - вполне подходящие кандидатуры для спаррингов, - сказал Игнатьев. - Но вот только не помешало бы нам провести матч с командой, напоминающей по стилю сборную Саудовской Аравии. Нам обязательно нужно выигрывать второй товарищеский матч. Чтобы быть психологически уверенными в себе накануне турнира. Сейчас сыграют с австрийцами и турками, посмотрят связи на поле, посмотрят, как выглядит каждый футболист в отдельности, кто представит нашу команду в стартовом составе.
- Никак не утихнет полемика по поводу отсутствия в команде Игоря Денисова.
- Эту тему пора закрыть. Уже нужно не мешать команде накануне чемпионата мира. Главный тренер, которому поручено формирование сборной, решил, что состав должен быть именно таким.
- Возвращение Артема Дзюбы, дает нам плюсы накануне турнира?
- Если мы рассчитываем на какой-то результат, то с той обоймой, которая сейчас была в атаке, нам бы явно не хватало ресурсов. Дзюба - один из тех игроков, которые способны создать в атаке здоровую конкуренцию. При этом, конечно, он заслуживает места в составе нашей сборной, потому что хорошо себя проявил в играх за тульский «Арсенал».
-Как на чемпионате мира нашим игрокам сдержать лидера сборной Египта и «Ливерпуля» Салаха?
-Это особая тема для разговора. Все зависит от того, кто будет играть. Но что здесь уж такого серьезного? Мы Месси сдерживали, играя с Аргентиной. Я, честно говоря, не вижу здесь ничего особо. Нужно разрубить игровые связи, которые давали бы Салаху возможности проявлять свои индивидуальные качества.
-Салах в сборной Египта не так опасен, как в составе «Ливерпуля»?
-Нет, этот игрок опасен везде, но в «Ливерпуле» достаточное количество игроков, которые создают предпосылки для такой игры. Не думаю, что в команде Египта есть еще футболисты уровня «Ливерпуля». Здесь многое будет по-другому.
Напомним, что 30 мая сборная России встретится в контрольном поединке с командой Австрии, а 5 июня проверит игровые сочетания в матче с турками.
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