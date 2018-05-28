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Италия обыграла Саудовскую Аравию в первом матче Манчини

Сборная Италии в товарищеском матче под руководством Роберто Манчини обыграла команду Саудовской Аравии.

Товарищеский матч

Италия – Саудовская Аравия 2:1

Голы: Балотелли, 21, Белотти, 68, Аль-Шехри, 72

Италия: Доннарумма, Дзаппакоста. Кришито, Романьоли, Бонуччи, Жоржиньо, Флоренци (Бонавентура, 67), Пеллегрини (Верди, 73), Балотелли (Белотти, 58), Политано (Кристанте, 73), Инсинье

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Харби, Хавсави, Хавсави, Аль-Шахрани, Аль-Фаридж, Аль-Шехри, Отайф, Аль-Джассим, Кану (Аль-Доссари, 46), Асири (Аль-Муваллад, 69)
Теги: Сборная Италии Сборная Саудовской Аравии
Вчера, 23:44
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:50) #
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Манчини и здесь обделается, вот посмОтрите..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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