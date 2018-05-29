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Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на тренировку сборной России перед ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить любую из тренировок команды перед чемпионатом мира 2018 года.

"Я впервые контактировал с ним в 2002 году, когда он приехал на тренировку и пожелал нам успеха. Он был на Кубке конфедераций и, уверен, будет на открытии чемпионата мира. Я его приглашаю на нашу тренировку, он в любой момент может к нам приехать, мы его ждем", - цитирует главного тренера сборной России ТАСС

Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что спортивные объекты, построенные в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут использоваться в будущем так же активно, как и объекты, сооружённые для Олимпиады 2014 года в Сочи.
Сегодня, 18:44
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№1 Написал: SVN (Сегодня, 18:53) #
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Саламычу пора анкету на hh.ru заводить!
Сейчас началось,матч тв пиарит его личность,как Слуцкого,Капелло,черданцев пиарит.
даже Вася Уткин сказал что не будит троллить Саламыча до вылета команды.Бубнов молчит.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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