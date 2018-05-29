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Станислав Черчесов пригласил Владимира Путина на тренировку сборной России перед ЧМ-2018
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов пригласил президента РФ Владимира Путина посетить любую из тренировок команды перед чемпионатом мира 2018 года.
"Я впервые контактировал с ним в 2002 году, когда он приехал на тренировку и пожелал нам успеха. Он был на Кубке конфедераций и, уверен, будет на открытии чемпионата мира. Я его приглашаю на нашу тренировку, он в любой момент может к нам приехать, мы его ждем", - цитирует главного тренера сборной России ТАСС
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что спортивные объекты, построенные в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут использоваться в будущем так же активно, как и объекты, сооружённые для Олимпиады 2014 года в Сочи.
"Я впервые контактировал с ним в 2002 году, когда он приехал на тренировку и пожелал нам успеха. Он был на Кубке конфедераций и, уверен, будет на открытии чемпионата мира. Я его приглашаю на нашу тренировку, он в любой момент может к нам приехать, мы его ждем", - цитирует главного тренера сборной России ТАСС
Ранее президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что спортивные объекты, построенные в России к чемпионату мира по футболу 2018 года, будут использоваться в будущем так же активно, как и объекты, сооружённые для Олимпиады 2014 года в Сочи.
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