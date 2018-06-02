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Луи Ван Гал: я не жду хорошего ЧМ - большинство команд будут парковать автобус

Бывший главный тренер сборной Голландии Луи ван Гал опасается, что чемпионат мира-2018, который пройдет в России, получится скучным.

"Я не жду отличного чемпионата мира этим летом. Считаю, что многие команды и тренеры будут использовать зональную опеку, а это означает припаркованные автобусы. За этим не будет приятно наблюдать, ведь даже лучшим командам будет тяжело вскрывать такую оборону", — цитирует Ван Гала NOS.
Теги: Чемпионат Мира
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