Бывшего форварда сборной Нигерии Нванкво Кану обокрали по пути в Калининград, сообщает телеграм-канал MASH.Сообщается, что у нигерийца украли 10 тысяч евро, пока он добирался из Лондона в Москву. Пока неизвестно, где именно произошла кража: в Лондоне, или в Москве. Футболист направлялся в Калининград. 16 июня сборная Нигерии сыграет в этом городе с командой Хорватии в рамках ЧМ-2018.