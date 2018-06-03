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Нванкво Кану обокрали по пути в Калининград

Бывшего форварда сборной Нигерии Нванкво Кану обокрали по пути в Калининград, сообщает телеграм-канал MASH.

Сообщается, что у нигерийца украли 10 тысяч евро, пока он добирался из Лондона в Москву. Пока неизвестно, где именно произошла кража: в Лондоне, или в Москве. Футболист направлялся в Калининград. 16 июня сборная Нигерии сыграет в этом городе с командой Хорватии в рамках ЧМ-2018.
Сегодня, 14:46
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№3 Написал: Asking (Сегодня, 15:34) #
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Ну фсе, блин, опять длинная рука Кремля joy


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 15:31) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Нечего трусы снимать в дороге.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 14:57) #
  • -1
  •  (1)
online

без лоха и жизнь плоха
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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