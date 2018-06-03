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Украина разгромила Албанию

Сборная Украины крупно победила Албанию в товарищеском матче - 4:1.

Товарищеский матч

Албания - Украина - 1:4

Голы: Коноплянка, 31 (0:1). Ярмоленко, 36 (0:2). Ярмоленко, 45 (0:3). Ндой, 89 (1:3). Коноплянка, 90 (1:4).

Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Джимсити, Весели, Роши (Мемолла, 46), Лиляй (Айети, 65), Леньяни (Балай, 46), Рамадани (Кака, 26), Ндой, Манай (Чикалеши, 58).

Украина: Лунин, Кривцов, Бутко (Караваев, 82), Соболь, Бурда, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос (Шапаренко, 57), Малиновский (Коваленко, 71), Зинченко (Сидорчук, 70), Беседин (Селезнев, 46).
Теги: сборная Украины Сборная Албании
Сегодня, 19:19
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№3 Написал: Toorch (Сегодня, 21:23) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
какой-то хохлолибераст зашел в профиль и наставил минусов после предыдущего сообщения. Ржу не могу satisfied
Регистрация: 14.03.2017 [жалоба]
№2 Написал: Asking (Сегодня, 19:45) #
  • -3
  •  (5)
online

Жывотные против олбанцев. Прям падонкофское дерби


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№1 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 19:22) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
У Украины поярче игроки чем у России. Жаль не пробились на ЧМ
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
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