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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
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Украина разгромила Албанию
Сборная Украины крупно победила Албанию в товарищеском матче - 4:1.
Товарищеский матч
Албания - Украина - 1:4
Голы: Коноплянка, 31 (0:1). Ярмоленко, 36 (0:2). Ярмоленко, 45 (0:3). Ндой, 89 (1:3). Коноплянка, 90 (1:4).
Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Джимсити, Весели, Роши (Мемолла, 46), Лиляй (Айети, 65), Леньяни (Балай, 46), Рамадани (Кака, 26), Ндой, Манай (Чикалеши, 58).
Украина: Лунин, Кривцов, Бутко (Караваев, 82), Соболь, Бурда, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос (Шапаренко, 57), Малиновский (Коваленко, 71), Зинченко (Сидорчук, 70), Беседин (Селезнев, 46).
Товарищеский матч
Албания - Украина - 1:4
Голы: Коноплянка, 31 (0:1). Ярмоленко, 36 (0:2). Ярмоленко, 45 (0:3). Ндой, 89 (1:3). Коноплянка, 90 (1:4).
Албания: Бериша, Маврай, Хюсай, Джимсити, Весели, Роши (Мемолла, 46), Лиляй (Айети, 65), Леньяни (Балай, 46), Рамадани (Кака, 26), Ндой, Манай (Чикалеши, 58).
Украина: Лунин, Кривцов, Бутко (Караваев, 82), Соболь, Бурда, Коноплянка, Ярмоленко, Марлос (Шапаренко, 57), Малиновский (Коваленко, 71), Зинченко (Сидорчук, 70), Беседин (Селезнев, 46).
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