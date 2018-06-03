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Сборная Саудовской Аравии крупно уступила Перу

Сборная Саудовской Аравии, соперник сборной России на ЧМ-2018, проиграла команде Перу в контрольном поединке.

Санкт-Галлен, стадион "Кибунпарк"

Саудовская Аравия - Перу 0:3 (0:2)
Голы: Каррильо 20, Герреро 41, Герреро 64

Саудовская Аравия: Аль-Маюф, Аль-Бурайк, Аль-Харби, Хавсави, Аль-Булайхи, Аль-Фарай (Аль-Джасем 46), Аль-Хаибари, Бахебри, Аль-Могахви, Салем, Аль-Мувалад Аль Харби
Главный тренер: Пицци Хуан Антонио.

Перу: Гальесе, Адвинкула (Корсо 63), Трауко (Акино 61), Сантамария, Рамос (Араухо 46), Йотун, Тапиа, Куэва (Пенья 76), Флорес, Каррильо, Герреро (Фарфан 65)
Главный тренер: Гарека Рикардо.
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 23:14
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№1 Написал: Asking (Сегодня, 23:26) #
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Перу - оно ладно. А сможет она крупно уступить черчесовко-мутковскому говну? Там ведь ни пуха ни этого пера...


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
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