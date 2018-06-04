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Агент: предложенные 17 млн евро за Головина - оскорбление. После ЧМ он будет стоить 45 млн

Известный футбольный агент Шандор Варга прокомментировал информацию о том, что "Монако" готов предложить 17-18 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Александра Головина.

"17 миллионов евро за Головина это оскорбление. Пусть не тратят время. Этот игрок стоит гораздо больше, учитывая нынешние цены. Сейчас его стоимость начинается от 25-30 млн. А после Чемпионате мира он должен стоить 45-50. Если у него получится проявить себя", - цитирует агента СЭ.
Теги: Головин Монако
Сегодня, 09:50
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24
(4)
№24 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 10:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если у него получится проявить себя

Ключевые слова в интервью агента.
Сон свой рассказывает...
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
№23 Написал: SVN (Сегодня, 10:32) #
  • -1
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online

за 10 млн. продать,и 30% от след.продажи,вот тут было бы более интересно,из нашего чемпионата футболисты тяжело приживаются в ведущих чемпионатах.
Думаю самый перспективный игрок в сборной Алексей Миранчук,он реально может даже заиграть в Барселоне.
Каррера хвалил Зобнина,за профессионализм,он тоже способен выйти на высокий европейский уровень.
Но самое удивительное,есть талантливые ребята,с которыми не стыдно идти в разведку))
И есть тренер сборной,который угробит этих ребят на чемпионате мира.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№22 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:32) #
  • -1
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online

Боюсь после ЧМ он будет стоить около 10-12.
Надеюсь, что ошибаюсь.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
№21 Написал: Л. Месси Антарктида (Сегодня, 10:30) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Если Монако реально дает такие деньги, - бежать не раздумывая. Там нужно себя проявлять. И там повышать свою стоимость, а не ждать ЧМ, где далеко еще не факт что ее повысит.
Регистрация: 24.02.2018 [жалоба]
№20 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 10:29) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
В матче с Австрией Головина не было видно и слышно. Средний футболист, ЦСКА как раз его уровень и потолок.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№19 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:28) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
После провала сборной на ЧМ он и половины стоить не будет.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№18 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:27) #
  • 0
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frost_033
Однозначно менять Головину агента нужно

если бы только ему! футбольный мир сошел с ума с нынешними ценниками на игроков..


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№17 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 10:26) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Однозначно менять Головину агента нужно, если хочет поиграть в Европе.
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
№16 Написал: Realist2000 (Сегодня, 10:21) #
  • +2
  •  (2)
online

После чемпионата цена может только упасть.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№15 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:19) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Asking
joy
Он уже с Австрией обосрался, а цена его на трансфермаркте - ДЕСЯТЬ!!! За него Монако переплачивает вдвое уже, и после чемпионата, где он обосрется на весь мир, как во Франции обосрался на всю Европу - он будет стоить ровно один ослиный буй - ибо его никто никуда не купит!

Илюх, ты уже выглядишь каким то озабоченным по отношению к Головину. Ни одной новости, связанной с ним, пропустить не можешь.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№14 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 10:17) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
17 мл это оскорбительная переплата за этого среднего, распиаренного у нас в стране на пустом месте футболера. Трансфермаркет адекватно оценивает его в 10 мл, там на слухи никто внимания не обращает.
Алексей Миранчук стоит столько же, вот он реально гораздо интереснее и потенциально сильнее, голова у него быстрее и лучше работает
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:14) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
45 рублей...


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: Rasmuz (Сегодня, 10:11) #
  • +1
  •  (1)

У него одна голова столько стоит, а есть еще ноги
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№11 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 10:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
После выигрыша Кубка мира может столько стоить.
Сейчас ему действительно красная цена 15-17 М евриков.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:10) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
С утра дунул агент


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Пишу только о говносборной
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№9 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:07) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Даже боюсь представить, что нужно сделать Головину на ЧМ, чтобы стоить 45 лямов.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№8 Написал: Yorgen2006 Yorgen2006 (Сегодня, 10:02) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цену набивает агент процент сцуке ему от сделки маленький, а Головину надо без раздумий принимать предложение. Куй железо пока не украли-бегом ,бегом в Монако.


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Тосно играй, борись
Регистрация: 9.05.2018 [жалоба]
№7 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 10:00) #
  • +3
  •  (3)
online

Но после ЧМ может случиться и так, что и 20 не дадут
Регистрация: 23.09.2008 [жалоба]
№6 Написал: Asking (Сегодня, 09:58) #
  • -1
  •  (7)
online

joy
Он уже с Австрией обосрался, а цена его на трансфермаркте - ДЕСЯТЬ!!! За него Монако переплачивает вдвое уже, и после чемпионата, где он обосрется на весь мир, как во Франции обосрался на всю Европу - он будет стоить ровно один ослиный буй - ибо его никто никуда не купит!


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№5 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 09:58) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не мелочись, минимум 450 млн
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Академия (Сегодня, 09:57) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Рубин»
пффф, сидеть ему в Росс. чемпе
Регистрация: 20.06.2016 [жалоба]
№3 Написал: sumzzz Калининград (Сегодня, 09:55) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Рубин»
Агенты как риелторы. Каждый накинул на ценник Головина свой процент и пытаются впарить его любому, кто принесет денег.


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:53) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
ну понятно. С такими агентами сгниет в ослятне как Дзагоев с Акинфеевым.
Те тоже так мечтали, так мечтали. smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Scoter дом (Сегодня, 09:51) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Ключевое слово ЕСЛИ.............
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
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