Футболисты сборной России получают по 15 тысяч евро премиальных за победы

Стала известна система премирования футболистов сборной России.За каждую победу игроки получают по 15 тысяч евро (более 1,1 млн рублей). За ничью – по 7,5 тысяч евро.За поражения выплаты не предусмотрены. Премии полагаются всем, кто попадает в заявку на игру.Данная система премирования действует с момента назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера.На ЧМ-2018 схема будет той же, за исключением того, что, скорее всего, будут предусмотрены дополнительные бонусы.