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Футболисты сборной России получают по 15 тысяч евро премиальных за победы

Стала известна система премирования футболистов сборной России.

За каждую победу игроки получают по 15 тысяч евро (более 1,1 млн рублей). За ничью – по 7,5 тысяч евро.

За поражения выплаты не предусмотрены. Премии полагаются всем, кто попадает в заявку на игру.

Данная система премирования действует с момента назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера.

На ЧМ-2018 схема будет той же, за исключением того, что, скорее всего, будут предусмотрены дополнительные бонусы.

"Чемпионат.сом"
Теги: Сборная России
Сегодня, 21:14
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№2 Написал: SVN (Сегодня, 21:35) #
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нужно было сыграть все тов.матчи с Динамо(при все уважение) и заработать побольше. yum
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 21:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
"За поражения выплаты не предусмотрены. smile Данная система премирования действует с момента назначения Станислава Черчесова на должность главного тренера".
А до этого, что - не так было? Им, то есть, за поражения платили?
"Премии полагаются всем, кто попадает в заявку на игру. На ЧМ-2018 схема будет той же, за исключением того, что, скорее всего, будут предусмотрены дополнительные бонусы". laughing То есть, попали в состав, проиграли, так ещё и бонусы? Что??? satisfied
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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