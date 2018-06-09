Саудовская Аравия с минимальной разницей уступила сборной Германии

Германия – Саудовская Аравия – 2:1 (2:0)

Сборная Германии в товарищеском матче переиграла команду Саудовской Аравии.У победителей отличился Тимо Вернер, еще один мяч в свои ворота забил Омар Хавсави.Вернер, 8. Хавсави, 43 – Аль-Джассим, 85Аль-Сахлави, 85 (Саудовская Аравия)