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Саудовская Аравия с минимальной разницей уступила сборной Германии

Сборная Германии в товарищеском матче переиграла команду Саудовской Аравии.

У победителей отличился Тимо Вернер, еще один мяч в свои ворота забил Омар Хавсави.

Германия – Саудовская Аравия – 2:1 (2:0)

Голы: Вернер, 8. Хавсави, 43 – Аль-Джассим, 85

Нереализованный пенальти: Аль-Сахлави, 85 (Саудовская Аравия)
Теги: Сборная Саудовской Аравии
Сегодня, 08:43
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(1)
№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 09:12) #
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Болеет за:
«Зенит»
Видите какие у нас сильные соперники в группе. Один Германию обыграл, другой проиграл минимально. А в третьем вообще Кавани с Суаресом. В общем, как заявят после ЧМ Мудло и Усы - четвертое место это тоже успех blush
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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