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Павел Погребняк: сбросил костыли и заново учусь ходить

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк рассказал о реабилитации после тяжелой травмы ахиллова сухожилия.

"С восстановлением все идет по плану. Недавно сбросил костыли, если так можно сказать. Заново учусь ходить, нужно еще время, потому что травма серьезная.

В этих травмах срок восстановления – от пяти до семи месяцев. Увидят ли меня еще болельщики на поле? Конечно!", - цитирует Погребняка "Р-Спорт".
Теги: Погребняк Тосно
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