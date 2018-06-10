Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4434
КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ? 53
Товарищеские матчи сборной России 10
Ситуация на юго-востоке Украины 119609
Ростовские футбольные новости 551
КБ-Гостевая 26738
Чемпионат мира 2018 10
Я болею за "Енисей"! 0

Новости партнеров

Сборная Франции прибыла в Москву

Сборная Франции в воскресенье вечером прибыла в Москву для выступления на ЧМ-2018.

Соперниками французов на групповой стадии ЧМ-2018 станут Австралия, Перу и Дания.
Теги: Сборная Франции
Сегодня, 22:03
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(0)
№3 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 22:16) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Сборная африканских народов...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: geneziss (Сегодня, 22:15) #
  • -1
  •  (1)

Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.r u работают с 2013 года, сегодня у меня с ними очередная 9 ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!
Регистрация: 10.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: grisha (Сегодня, 22:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Несчастные люди - а что делать, надо потерпеть
Всё таки ещё не совсем Северная Корея, если еду с собой привезли )))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.