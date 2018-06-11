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Федор Кудряшов: есть люди, которые искренне верят и надеются на нас, ради них и стоит играть

Защитник сборной России Федор Кудряшов поделился ожиданиями от старта ЧМ-2018

— Перейдем к вопросам непосредственно о Чемпионате мира. Прокомментируйте соперников по группе.

— Это хорошие команды. Сейчас все научились играть в футбол, особенно обороняться, поэтому каждый соперник опасен. К тому же, это Чемпионат мира, и каждая команда хочет проявить себя перед болельщиками, перед своей страной. Тренерский штаб готовит нас к Саудовской Аравии, разбираем их матчи.

По сборной Египта: конечно же, это Салах, но в команде еще несколько человек играет в топовых чемпионатах. Даже в Английской премьер-лиге выступает 4-5 человек этой сборной. Это говорит об очень высоком ее уровне. Сборную Уругвая, думаю, представлять не стоит — ее силу и так все знают, особенно в том, что касается нападения: Кавани и Суарес.

— Какие у вас чувства и эмоции от предстоящего чемпионата?

— Ожидаю его с трепетом, потому что он пройдет в России. Есть люди, которые искренне верят и надеются на нас, ради них и стоит играть. В то же время, чувствую небольшой мандраж.

— Способна ли сборная повторить успех 2008-го года?

— Почему нет? Конечно, способна. Нужно верить, готовиться и выкладываться на все 200-300 процентов.

— Что для вас Чемпионат мира?

— Есть огромное желание доказать не только себе, но и большинству болельщиков, что мы можем добиваться успехов, и что порой нас зря смешивают с грязью.

РФС
Теги: Кудряшов Сборная России
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