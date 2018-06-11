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Джанни Инфантино: с нетерпением жду старта турнира, все готово к чемпионату

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино отметил большой интерес к предстоящему чемпионату мира, который пройдет в России.

В понедельник Инфантино посетил внутренние встречи, исполкомы и конгрессы пяти конфедераций.

"Я с нетерпением жду старта турнира, все готово к чемпионату. Билеты продаются очень хорошо, что показывает большой интерес к турниру", - цитирует Инфантино ТАСС.
Теги: Инфантино
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