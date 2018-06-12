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Валерий Карпин: мой фаворит ЧМ – Россия!

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на встрече со студентами МГУ рассказал, кого считает фаворитом чемпионата мира.

"Россия! Не верите? Тем хуже для вас. В качестве других претендентов на победу я бы назвал Германию, Испанию и Бразилию", - цитирует Карпина официальный сайт ФИФА.
Теги: Карпин Сборная России
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