Новая станция метро "Стрелка" открылась в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

Новая станция метро "Стрелка", построенная к чемпионату мира, торжественно открылась во вторник в Нижнем Новгороде. Первый поезд с пассажирами прибыл на станцию."Стрелка" - это особенная станция, благодаря ей горожане и гости города смогут комфортно добраться из всех точек Нижнего Новгорода к местам отдыха, которые были подготовлены к чемпионату: парку на Стрелке, Мещерскому озеру, Волжской набережной и, конечно, стадиону "Нижний Новгород", - сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.Строительство станции началось в июне 2015 года, стоимость объекта превысила 11 млрд рублей.Планируется дальнейшее развитие метрополитена, уже подготовлены проекты по строительству станций "Оперный театр" и "Сенная", а также продлению Сормовско-Мещерской линии до станций "Волга" и "Сормовская", рассказал Панов. Сроки строительства новых городских станций метро пока не определены.