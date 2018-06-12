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Новая станция метро "Стрелка" открылась в Нижнем Новгороде к ЧМ-2018

Новая станция метро "Стрелка", построенная к чемпионату мира, торжественно открылась во вторник в Нижнем Новгороде. Первый поезд с пассажирами прибыл на станцию.

"Стрелка" - это особенная станция, благодаря ей горожане и гости города смогут комфортно добраться из всех точек Нижнего Новгорода к местам отдыха, которые были подготовлены к чемпионату: парку на Стрелке, Мещерскому озеру, Волжской набережной и, конечно, стадиону "Нижний Новгород", - сказал врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин.

Строительство станции началось в июне 2015 года, стоимость объекта превысила 11 млрд рублей.

Планируется дальнейшее развитие метрополитена, уже подготовлены проекты по строительству станций "Оперный театр" и "Сенная", а также продлению Сормовско-Мещерской линии до станций "Волга" и "Сормовская", рассказал Панов. Сроки строительства новых городских станций метро пока не определены.

ТАСС
Теги: Спартак
Вчера, 23:28
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