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От ЧМ-2018 ФИФА получит рекордную прибыль
Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения ЧМ-2018 в России составит 6,1 млрд долларов.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА.
Таким образом, Международная федерация футбола заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Продажа прав на телетрансляции принесет ФИФА чуть более трех миллиардов долларов. На спонсорских соглашениях организация заработает 1,65 млрд долларов.
Добавим, что доход ФИФА от проведения чемпионата мира в Бразилии в 2014 году составил 4,8 млрд долларов. Мундиаль 2010 года в ЮАР принес организации 3,9 млрд, ЧМ-2006 года в Германии — 1,9 млрд.
Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА.
Таким образом, Международная федерация футбола заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Продажа прав на телетрансляции принесет ФИФА чуть более трех миллиардов долларов. На спонсорских соглашениях организация заработает 1,65 млрд долларов.
Добавим, что доход ФИФА от проведения чемпионата мира в Бразилии в 2014 году составил 4,8 млрд долларов. Мундиаль 2010 года в ЮАР принес организации 3,9 млрд, ЧМ-2006 года в Германии — 1,9 млрд.
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