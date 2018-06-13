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От ЧМ-2018 ФИФА получит рекордную прибыль

Доход Международной федерации футбола (ФИФА) от проведения ЧМ-2018 в России составит 6,1 млрд долларов.

Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на финансовые документы ФИФА.

Таким образом, Международная федерация футбола заработает на 10% больше изначально прогнозируемой суммы. Продажа прав на телетрансляции принесет ФИФА чуть более трех миллиардов долларов. На спонсорских соглашениях организация заработает 1,65 млрд долларов.

Добавим, что доход ФИФА от проведения чемпионата мира в Бразилии в 2014 году составил 4,8 млрд долларов. Мундиаль 2010 года в ЮАР принес организации 3,9 млрд, ЧМ-2006 года в Германии — 1,9 млрд.
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 13:11
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№1 Написал: duha Зауралье (Сегодня, 13:59) #
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Болеет за:
ЦСКА
поэтому лысый и расцеловывает Путина.


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Эта слеза не от ветра, а от смеха над обманутыми дураками.
Регистрация: 24.08.2006 [жалоба]
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