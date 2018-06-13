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Матч открытия ЧМ-2018 прокомментируют Александр Елагин и Леонид Слуцкий

Матч открытия чемпионата мира – 2018, который пройдёт 14 июня в Москве, на стадионе "Лужники", и начнётся в 18:00 по московскому времени, между сборными России и Саудовской Аравии будут комментировать Александр Елагин и Леонид Слуцкий.

Первый канал покажет все матчи чемпионата мира, а 27 из них – в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.

Чемпионат
Теги: Чемпионат Мира
Сегодня, 15:18
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(4)
№27 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:36) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Хреново, получше что-ли не могли найти.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№26 Написал: Frankenstein (Сегодня, 17:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Frankenstein
Я в отличие от вас и от тебя конкретно никого не выгораживаю и не усераюсь до последнего как ты например со Слуцким в Халле,от Черчеса я чудес не жду,развалил ее Слуцбургер так как не захотел ее своевременно обновить,а брал туда весь пенсионный триппер,хотя выбор у него был и вот это все ещё не одно поколение будет разгребать,апосле провала на Евро и последнего дерби,Слуцкер трусливо сбежал под крыло Абрама,где тоже благополучно обосрался в Халле

да-да, не свисти! и Слуцкого в Халле я не защищал. А про работу в сборной вообще бессмысленно обсуждать. Его цель была - вывести на Евро, что он и сделал.И работать в сборной он не планировал. И думать о дальнейших ее перспективах не его задача, (так как в сборной он не планировал надолго задерживаться), а нашего многоуважаемого Мутко и Ко, которые как раз и виновники всего этого. Он развалил футбол и тут хоть Гвардиолу ставь, а с паспортистами нашими невозможно добиваться результата. Слуцкий и Черчес в этой ситуации пытаются геройствовать, да только уже давно некем делать в нашей сборной.

Было дело защищал и не ты один,в один голос говорили что:убрали мол Слуцкого а результаты Халла такие же,мол дело не в тренере,а когда Халл спасся,резко сменилась тональность.Насчет Мудко и ко согласен,рыба гниёт с головы.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№25 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Primus
Цитата: serega_user

Цитата: Primus
ы сучин сын мне в лицо это скажи, мразь конская

считай, что все так и было, петух свиной relieved

Судя по всему твой родитель не далеко ушел от этого эпитета "петух свиной" - не научил тебя норме поведения smirk

Пиши без наездов - отвечу взаимно. Все просто, неправда ли?

И то правда... дело говоришь


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№24 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:18) #
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Елагин большой плюс. Первый канал выздоравливает после птичьего гриппа.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№23 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 17:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Primus
Цитата: serega_user

Цитата: Primus
ы сучин сын мне в лицо это скажи, мразь конская

считай, что все так и было, петух свиной relieved

Судя по всему твой родитель не далеко ушел от этого эпитета "петух свиной" - не научил тебя норме поведения smirk

Пиши без наездов - отвечу взаимно. Все просто, неправда ли?


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№22 Написал: Primus Москва (Сегодня, 17:03) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user

Цитата: Primus
ы сучин сын мне в лицо это скажи, мразь конская

считай, что все так и было, петух свиной relieved

Судя по всему твой родитель не далеко ушел от этого эпитета "петух свиной" - не научил тебя норме поведения smirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№21 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 17:01) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Елагин лучший комментатор в России, только совсем не ангажированный как некоторые мальчики.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№20 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 17:00) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ПУЛОвер
Поднять трансферную стоимость рукопожатых

поэтому Кутяпов сейчас в сборной играет?

Цитата: Primus
ы сучин сын мне в лицо это скажи, мразь конская

считай, что все так и было, петух свиной relieved


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№19 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 16:58) #
  • +3
  •  (7)

что то говно что это ... придется смотреть без звука
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№18 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 16:55) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Отличный должен получиться дуэт! bowtie Правильное решение, на мой взгляд, приняли.
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№17 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:51) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Primus
Хули ты тут учишь, вологда... Как слуцкий карликовому Уэльсу 0-3 сливал - так такие как ты звездили, что тренер непричем, игроки говно. А сейчас выходит перековался? Что, сгущенка в рот не лезет от осознания спартаковского прошлого тренера сборной? На говно во всех комментах исходишь

Привет, мАсковский клоун. На говно исходят твои соратники по этому делу. Про развал я уже выше писал, кто ее по факту разваливает. А про Уэльс скажу так: ну мы ж проиграли полуфиналисту, это ж огого!!! А стасик каким то колхозам проигрывает. Так что не высовывался бы, свинок smirk


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№16 Написал: Primus Москва (Сегодня, 16:43) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Frankenstein
надеюсь что завтра будет приятное исключение,так как это НАША сборная и другой у нас нет,

потому что там разваливает ее СвиноСтасик, вот так и тренькаешь про нее. Так что многопрофильный, не тебе рассказывать о том, что у нас одна сборная и другой нет wink

Хули ты тут учишь, вологда... Как слуцкий карликовому Уэльсу 0-3 сливал - так такие как ты звездили, что тренер непричем, игроки говно. А сейчас выходит перековался? Что, сгущенка в рот не лезет от осознания спартаковского прошлого тренера сборной? На говно во всех комментах исходишь smirk
И кстати, игрок сборной России, напротив которого будет стоять наименование "Ювентус" - это очень круто для имиджа нашего футбола. Так что кончай бороться с ветряными мельницами и не засоряй эфир околофутболомsmirk


--------------------
Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
№15 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 16:42) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Его цель была

Поднять трансферную стоимость рукопожатых - вдруг удастся кого за бугор толкнуть! И сделать вид. что нойштадеру паспорт нарисовали не потому, что его Зина купить намылилась


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№14 Написал: soloz Россия (Сегодня, 16:29) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Елагин Молодца.. НО пончик зачем ?! Беда! anguished
Регистрация: 14.12.2016 [жалоба]
№13 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 16:29) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Romgus
Очень неожиданно, но столь же заслуженно! Очень рад за Александра Викторовича

Согласен. Очень спокойный и толковый комментатор. Ну а Леня, надеюсь, картины не испортит smirk

+
А если ещё Слуцкий не побоится давать свои оценки почему тот или иной игрок играет именно так, как он сделал в своем большом интервью-разборе по итогам игры сборной на евро, то это будет вдвойне интересно
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: nedva Russia (Сегодня, 16:27) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Соскучился уже и по Елагину, и по Стогниенко
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:22) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
Я в отличие от вас и от тебя конкретно никого не выгораживаю и не усераюсь до последнего как ты например со Слуцким в Халле,от Черчеса я чудес не жду,развалил ее Слуцбургер так как не захотел ее своевременно обновить,а брал туда весь пенсионный триппер,хотя выбор у него был и вот это все ещё не одно поколение будет разгребать,апосле провала на Евро и последнего дерби,Слуцкер трусливо сбежал под крыло Абрама,где тоже благополучно обосрался в Халле

да-да, не свисти! и Слуцкого в Халле я не защищал. А про работу в сборной вообще бессмысленно обсуждать. Его цель была - вывести на Евро, что он и сделал.И работать в сборной он не планировал. И думать о дальнейших ее перспективах не его задача, (так как в сборной он не планировал надолго задерживаться), а нашего многоуважаемого Мутко и Ко, которые как раз и виновники всего этого. Он развалил футбол и тут хоть Гвардиолу ставь, а с паспортистами нашими невозможно добиваться результата. Слуцкий и Черчес в этой ситуации пытаются геройствовать, да только уже давно некем делать в нашей сборной.


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: ПУЛОвер (Сегодня, 16:15) #
  • -1
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Пельмень в роли греческого хора - все 90 минут будет нудеть в микрофон заунывно - "Мы - говноооо" smile


--------------------
Посрамши - подотри свою joss! JoPssoм кверху болейте за команду "мыговно"
Регистрация: 11.06.2018 [жалоба]
№9 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:12) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Frankenstein
надеюсь что завтра будет приятное исключение,так как это НАША сборная и другой у нас нет,

потому что там разваливает ее СвиноСтасик, вот так и тренькаешь про нее. Так что многопрофильный, не тебе рассказывать о том, что у нас одна сборная и другой нет wink

Я в отличие от вас и от тебя конкретно никого не выгораживаю и не усераюсь до последнего как ты например со Слуцким в Халле,от Черчеса я чудес не жду ,а развалил ее Слуцбургер так как не захотел ее своевременно обновить,а брал туда весь пенсионный триппер,хотя выбор у него был и вот это все, ещё не одно поколение будет разгребать,апосле провала на Евро и последнего дерби,Слуцкер трусливо сбежал под крыло Абрама,где тоже благополучно обосрался в Халле в тепличных условиях
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№8 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 16:03) #
  • -5
  •  (15)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
надеюсь что завтра будет приятное исключение,так как это НАША сборная и другой у нас нет,

потому что там разваливает ее СвиноСтасик, вот так и тренькаешь про нее. Так что многопрофильный, не тебе рассказывать о том, что у нас одна сборная и другой нет wink


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:57) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: serega_user
Цитата: Frankenstein
в последнем дерби

а до этого матча Ленькины Крылья, Москва, ЦСКА любили раком свинарник ставить

Мы говорим о дне сегодняшнем,а если хочешь повспоминать что было до этого то вспомни про 6:0 от Спартака в дерби и про 90 е где вы постоянно находились в пикантной позе,что касается дня сегодняшнего,расклад я тебе привел,там где Слуцкий всегда фиаско,надеюсь что завтра будет приятное исключение,так как это НАША сборная и другой у нас нет,тебе это понятно не смышлёный ослик?
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:51) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frankenstein
в последнем дерби

а до этого матча Ленькины Крылья, Москва, ЦСКА любили раком свинарник ставить

На, смотри My Webpage


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 15:47) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: serega_user
Цитата: Romgus
Очень неожиданно, но столь же заслуженно! Очень рад за Александра Викторовича

Согласен. Очень спокойный и толковый комментатор. Ну а Леня, надеюсь, картины не испортит smirk

Ну Слуцкий-то норм шпренькает. Толково и по делу, а самое главное быстро! А не как некоторые гости мычат, после каждого слова пауза, мысль свою три часа высказывают...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№4 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:38) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Халл еле спасли после Слуцкого,хотя ослы усерались до последнего что дело не в физруке,со сборной обосрался на ЧЕ,в последнем дерби на трибуне посидел,итог ослики помнят и снова лезет к сборной....
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 15:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
а закусочная от Лужи далеко?
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 15:30) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Romgus
Очень неожиданно, но столь же заслуженно! Очень рад за Александра Викторовича

Согласен. Очень спокойный и толковый комментатор. Ну а Леня, надеюсь, картины не испортит smirk


--------------------
ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 15:24) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Очень неожиданно, но столь же заслуженно! Очень рад за Александра Викторовича
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
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