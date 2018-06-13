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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
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Матч открытия ЧМ-2018 прокомментируют Александр Елагин и Леонид Слуцкий
Матч открытия чемпионата мира – 2018, который пройдёт 14 июня в Москве, на стадионе "Лужники", и начнётся в 18:00 по московскому времени, между сборными России и Саудовской Аравии будут комментировать Александр Елагин и Леонид Слуцкий.
Первый канал покажет все матчи чемпионата мира, а 27 из них – в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.
Чемпионат
Первый канал покажет все матчи чемпионата мира, а 27 из них – в прямом телевизионном эфире, в том числе две групповые игры сборной России (с Саудовской Аравией 14 июня и с Уругваем 25 июня), а также игры с участием Бразилии, Германии, Франции, Испании, Англии и Аргентины.
Чемпионат
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