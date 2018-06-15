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Григорий Иванов: почему исчезают клубы в России? Все деньги в Москве!

Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал, почему, по его мнению, российские клубы прекращают существование.

"Нельзя сказать, что футбол в России загибается. Но реформы, конечно, назрели. Ведь у нас от Нижнего Новгорода до Владивостока осталось всего 20 команд. Только вдумайтесь - 20! Недавно интервью "Спорт-Экспрессу" дал защитник "Амкара" Зайцев. Я с ним согласен. Все деньги в Москве! Все! Алмазы, трубы, газ… Все почему-то там. Как содержать клубы в регионах? Вот я сейчас пойду к человеку, который в Екатеринбурге на плаву и может дать деньги на "Урал". А он, оказывается, в Москве сидит. Зачем ему тратиться на "Урал", он ведь и так налоги платит?! Вот и все", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Урал
Сегодня, 16:02
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6
(1)
№6 Написал: Aseev Valeri Aseev Valeri (Сегодня, 17:10) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Реал»
Нормально и правильно сказал...
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 17:09) #
  • 0
  •  (2)

вместо того,чтобы бороться за еврокубки,вы сливаетесь,играете странные матчи,а виновата Москва.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: safonas (Сегодня, 16:34) #
  • -2
  •  (8)

да все правильно он сказал, деньги все в Москве да Питере и это касается не только футбола


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№3 Написал: Frankenstein (Сегодня, 16:26) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Типичное колхозное мышление,обвинять во всем Москву.Сейчас идёт матч ЧМ в Ебурге и полупустые трибуны,в этом тоже Москва виновата?Если вы на всем готовом не можете организовать и заполнить стадион на ЧМ,о чем тут можно говорить?Ищите спонсоров частных и играйте в футбол тогда и народ потянется на трибуны,а будите на гос.сиське сидеть отправитесь вслед за Тосно и никакие договорняки не спасут
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№2 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 16:19) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
А сами зарабатывать вы не способны? Привлекать людей на трибуны, набирать детей, обучать их, продавать затем в богатые клубы? Понятно, попрошайничать легче.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 16:13) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Ну ты на догорниках то и удерживаешь клуб в ПЛ. Есть бабло и живи в чемпе, а нет,так катись колбаской
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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