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Григорий Иванов: почему много пустых мест на игре Египет - Уругвай? Цены кусаются

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу того, почему трибуны на матче группового турнира чемпионата мира Египет - Уругвай, который проходит в Екатеринбурге, не заполнены.

- Очень много пустых мест. Я думаю, что билеты для наших людей дорогие. Цены кусаются, - сказал Иванов.

- За воротами, вроде, стоит около 1000 рублей.

-Так за воротами все и заполнено. А вот по центру...

- Сколько стоит билет на центр?

- Если повыше, то стоит около 14 тысяч рублей. Пониже. Видимо, еще дороже.. Ну сами понимаете.

- Такая телекартинка может стать антирекламой чемпионата мира?

- Конечно, картинка не самая привлекательная... Но так получилось. Я тут ни при чем. ФИФА продает билеты. Дело только в высоких ценах. Было много желающих попасть на эту игру. Но...

"Спорт-Экспресс"
Теги: Иванов Сборная Египта Сборная Уругвая
Сегодня, 17:07
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7
(2)
№7 Написал: Поло (Сегодня, 17:55) #
  • +2
  •  (2)
online

Еще один ганд.он выслуживается. Это не Фифа виноваты, что цены высокие,, а государство, что у людей зарплаты нищенские в регионах
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
№6 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:43) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Цитата: Пивовед
Цитата: Lord
Цитата: daveG
Офигеть. Ну хоть в день матча то можно было выложить со скидкой. Ж - жадность.

Это как на рынке, лучше пусть овощи протухнут и выкинут их, нежели скинуть цену. Жадность перекупов и ничего более....

подождите, но ведь сообщалось. что на один паспорт болельщика можно получить только один билет на руки ?
и пройти на стадион можно будет ТОЛЬКО при предъявлении одновременно и паспорта болельщика и билета ?

как именные, штучные билеты попали в руки перекупов

У меня именные, но лично видел подарочные билеты, которые не именные и по работе подарили моему руководству в Мордовию. Так что есть такие, но и именные можно перепродавать, правда там есть сложности небольшие, но варики есть....


да чёрт его, брать левые билеты с рук и рассчитывать на какие-то *варики*..
но хоть что-то понятно, за ответ спасибо.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№5 Написал: EMDM (Сегодня, 17:38) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Это правда. Я когда увидел стоимость билетов, мне перехотелось идти на стадион!
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
№4 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:37) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Пивовед
Цитата: Lord
Цитата: daveG
Офигеть. Ну хоть в день матча то можно было выложить со скидкой. Ж - жадность.

Это как на рынке, лучше пусть овощи протухнут и выкинут их, нежели скинуть цену. Жадность перекупов и ничего более....

подождите, но ведь сообщалось. что на один паспорт болельщика можно получить только один билет на руки ?
и пройти на стадион можно будет ТОЛЬКО при предъявлении одновременно и паспорта болельщика и билета ?

как именные, штучные билеты попали в руки перекупов

У меня именные, но лично видел подарочные билеты, которые не именные и по работе подарили моему руководству в Мордовию. Так что есть такие, но и именные можно перепродавать, правда там есть сложности небольшие, но варики есть....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№3 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 17:32) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lord
Цитата: daveG
Офигеть. Ну хоть в день матча то можно было выложить со скидкой. Ж - жадность.

Это как на рынке, лучше пусть овощи протухнут и выкинут их, нежели скинуть цену. Жадность перекупов и ничего более....

подождите, но ведь сообщалось. что на один паспорт болельщика можно получить только один билет на руки ?
и пройти на стадион можно будет ТОЛЬКО при предъявлении одновременно и паспорта болельщика и билета ?

как именные, штучные билеты попали в руки перекупов ?
**************************
иди наxyй, пuдарас, со своими минусами.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№2 Написал: Lord Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 17:28) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: daveG
Офигеть. Ну хоть в день матча то можно было выложить со скидкой. Ж - жадность.

Это как на рынке, лучше пусть овощи протухнут и выкинут их, нежели скинуть цену. Жадность перекупов и ничего более....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
№1 Написал: daveG MO (Сегодня, 17:17) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Офигеть. Ну хоть в день матча то можно было выложить со скидкой. Ж - жадность.


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Нева - ..импеон! ))
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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