Григорий Иванов: почему много пустых мест на игре Египет - Уругвай? Цены кусаются

Президент "Урала" Григорий Иванов высказался по поводу того, почему трибуны на матче группового турнира чемпионата мира Египет - Уругвай, который проходит в Екатеринбурге, не заполнены.- Очень много пустых мест. Я думаю, что билеты для наших людей дорогие. Цены кусаются, - сказал Иванов.-Так за воротами все и заполнено. А вот по центру...- Если повыше, то стоит около 14 тысяч рублей. Пониже. Видимо, еще дороже.. Ну сами понимаете.- Конечно, картинка не самая привлекательная... Но так получилось. Я тут ни при чем. ФИФА продает билеты. Дело только в высоких ценах. Было много желающих попасть на эту игру. Но...