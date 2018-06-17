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Александар Коларов признан лучшим игроком матча Сербия - Коста-Рика

Сборная Сербии одержала победу над командой Коста-Рики в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2018 - 1:0.

Защитник сербов Александар Коларов был признан лучшим игроком матча. Он стал автором единственного гола в этой встрече.
Теги: Коларов Сборная Сербии Сборная Коста-Рики
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