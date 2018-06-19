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Дмитрий Сенников: думаю, в матче с Египтом будет ничья 1:1
Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой поделился впечатлениями от игр первого тура чемпионата мира, а также рассказал об ожиданиях по поводу матча с командой Египта, отметив, что игра соперника дружины Станислава Черчесова во многом будет зависеть от того, в каком состоянии после долгого отсутствия игровой практики находится лидер египетской команд Мохаммед Салах.
- Насколько сборная Египта сильнее, когда в ее составе Мохаммед Салах?
- Конечно же, Салах — это звезда мирового уровня. Когда он в составе своей сборной, команда выглядит намного мощнее, и все десять футболистов, которые рядом с ним на поле в его присутствие играют лучше, - сказал Сенников. - Поэтому, конечно же, когда такой футболист в составе, наверное, это говорит о многом. О том, что команда должна стать сильнее. Единственный вопрос: в какой форме сейчас находится Салах? Ведь он пропустил месяц и совсем недавно начал тренироваться в общей группе. Думаю, что по своей функциональной готовности он будет уступать самому себе в мае этого года. Не уверен, что его хватит на все 90 минут игры. Мобильным после восстановления быть очень тяжело, тем более в таком напряжении, когда ты играешь на чемпионате мира.
- Какой вам видится предстоящая встреча с командой Египта?
-Думаю, что наша сборная постарается сделать многое. Все от нее зависящее. В первую очередь, надо настроиться в плане борьбы и желании не уступить. В принципе сборную России устроит ничья, которая позволит чувствовать себя более-менее спокойно. Наша дружина, на мой взгляд, сильнее команды Египта. Если справимся с волнением, должно быть все в порядке.
- Какого результата следует ожидать?
- Сложно сказать. Как минимум должна быть ничья. Счет? Думаю, забьют обе команды — 1:1.
- В целом, какие впечатления от чемпионата мира?
-Много интересных игр. Много неуступчивых, упертых команд. Может быть, не так много забито мячей. Много побед с минимальным счетом 1:0, несколько ничейных результатов 1:1. Наверное, пока это не самый результативный чемпионат за всю историю. Но смотрится очень интересно: немало красивых голов со стандартных положений, пенальти много. Новая система определения того, был одиннадцатиметровый или нет, конечно, влияет на исход игр. Это чемпионат мира, который сделает революцию в мире футбола — не будет ничего упущено от глаз арбитра.
Rusfootball.info
- Насколько сборная Египта сильнее, когда в ее составе Мохаммед Салах?
- Конечно же, Салах — это звезда мирового уровня. Когда он в составе своей сборной, команда выглядит намного мощнее, и все десять футболистов, которые рядом с ним на поле в его присутствие играют лучше, - сказал Сенников. - Поэтому, конечно же, когда такой футболист в составе, наверное, это говорит о многом. О том, что команда должна стать сильнее. Единственный вопрос: в какой форме сейчас находится Салах? Ведь он пропустил месяц и совсем недавно начал тренироваться в общей группе. Думаю, что по своей функциональной готовности он будет уступать самому себе в мае этого года. Не уверен, что его хватит на все 90 минут игры. Мобильным после восстановления быть очень тяжело, тем более в таком напряжении, когда ты играешь на чемпионате мира.
- Какой вам видится предстоящая встреча с командой Египта?
-Думаю, что наша сборная постарается сделать многое. Все от нее зависящее. В первую очередь, надо настроиться в плане борьбы и желании не уступить. В принципе сборную России устроит ничья, которая позволит чувствовать себя более-менее спокойно. Наша дружина, на мой взгляд, сильнее команды Египта. Если справимся с волнением, должно быть все в порядке.
- Какого результата следует ожидать?
- Сложно сказать. Как минимум должна быть ничья. Счет? Думаю, забьют обе команды — 1:1.
- В целом, какие впечатления от чемпионата мира?
-Много интересных игр. Много неуступчивых, упертых команд. Может быть, не так много забито мячей. Много побед с минимальным счетом 1:0, несколько ничейных результатов 1:1. Наверное, пока это не самый результативный чемпионат за всю историю. Но смотрится очень интересно: немало красивых голов со стандартных положений, пенальти много. Новая система определения того, был одиннадцатиметровый или нет, конечно, влияет на исход игр. Это чемпионат мира, который сделает революцию в мире футбола — не будет ничего упущено от глаз арбитра.
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