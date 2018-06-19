На матче Россия - Египет ожидается аншлаг

Руководство стадиона "Санкт-Петербург" ожидает аншлаг на предстоящем матче сборной России с командой Египта на групповом этапе ЧМ-2018. В этом случае арена установит личный рекорд по посещаемости.Арена вмещает 64?468 зрителей на групповом этапе ЧМ.Прежний рекорд по посещаемости был установлен на матче между сборными Марокко и Ираном. Игру со стадиона наблюдали 62?548 зрителей.