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На матче Россия - Египет ожидается аншлаг

Руководство стадиона "Санкт-Петербург" ожидает аншлаг на предстоящем матче сборной России с командой Египта на групповом этапе ЧМ-2018. В этом случае арена установит личный рекорд по посещаемости.

Арена вмещает 64?468 зрителей на групповом этапе ЧМ.

Прежний рекорд по посещаемости был установлен на матче между сборными Марокко и Ираном. Игру со стадиона наблюдали 62?548 зрителей.

Sport24
Теги: Сборная Египта Сборная России
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