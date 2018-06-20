Андрей Червиченко: Черчесов - лучший российский специалист, тренировавший сборную

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
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Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 1 0 0 1 0 5 -5 0
Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИранИран 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ПортугалияПортугалия 1 0 1 0 3 3 0 1
3 ИспанияИспания 1 0 1 0 3 3 0 1
4 МароккоМарокко 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ДанияДания 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 АвстралияАвстралия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПеруПеру 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 1 1 0 0 2 0 +2 3
2 АргентинаАргентина 1 0 1 0 1 1 0 1
3 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 БразилияБразилия 1 1 0 0 1 1 0 1
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0

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Андрей Червиченко: Черчесов - лучший российский специалист, тренировавший сборную

Андрей Червиченко: Черчесов - лучший российский специалист, тренировавший сборную Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 2-го тура чемпионата мира-2018 между сборными России и Египта (3:1).

- Об игре:

Да тут культурными словами и не скажешь... Обалдеть просто! Утром у меня было ощущение, что выиграть всё-таки можем. Во-первых, команда получила очень положительный заряд после разгромной победы над Саудовской Аравией, которая вселила уверенность в футболистов. Кроме того, Салах, конечно, хорош, но он был травмирован, и сегодня было видно, как он до конца не идёт в стыки и единоборства, хотя он всё равно был очень опасен. Ну и без везения не обошлось, вспоминая первый гол. И, конечно, очень грамотная работа Станислава Черчесова. Мы видим, что не обязательно платить Хиддинкам по 6-8 миллионов, у нас есть доморощенные специалисты, способные решать задачи.

Правда, я не пойму, зачем тренер вновь выпустил Смолова. Уже во второй раз при нём на поле у сборной России ломается игра. До выхода Смолова играли практически идеально, а потом появился один пешеход. К счастью, испортить плоды работы команды он не смог.

Лучшим, на мой взгляд, в этой игре был Игнашевич. Человек возрастной, но так выстроил игру обороны. Показательный момент был под занавес встречи, когда Кутепов в спартаковском стиле вместо выноса подальше начал сбрасывать мяч аккуратно, и в итоге несколько раз сбросил его Салаху, и Игнашевич тут же молодому парню напихал так, как и должен пихать старожил. Сергей был настоящим капитаном команды по духу. И то, что его в концовке всё-таки пригласили в команду, очень правильный шаг тренера сборной.

- О критике в адрес сборной до ЧМ-2018:

Сборную критиковал и я. На мой взгляд, хорошо, что ждёшь чего-то нехорошего, а случается всё ровно наоборот, и благодаря этому переполняют эмоции. А не так, как мы последние лет 20 чего-то ждали, и в итоге получали хрен. Сегодня всё случилось наоборот. А Черчесов доказал, что из российских специалистов, работавших со сборной, он, получается, лучший. Черчесов вывел команду из группы на ЧМ, чего с нами ранее не происходило никогда, и это достижение можно приравнять к успеху Хиддинка на Евро-2008.

- О борьбе за первое место в группе A:

Не стоит россиянам заглядывать в группу B, спорт часто наказывает за такие вещи. Нужно выходить и играть так, как можешь, а там будь что будет. Достанутся нам либо испанцы, либо португальцы - один раз можно собраться и побороться в том числе и с таким соперником. Более того, чем оппонент сильнее - тем больше шанс, что на игру он выйдет в шапкозакидательском настроении, что мы увидели уже несколько раз даже на текущем Мундиале.
Теги: Червиченко Черчесов Сборная России
Сегодня, 00:49
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(3)
№5 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ахаха, как все переобулись, а я говорил что Стас нас немного удивит своей жесткой системой
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№4 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 01:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Эк переобулся
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
№3 Написал: Bairys Санкт-Петербург (Сегодня, 01:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
РАшЕН стайл
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
№2 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 00:59) #
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Наконец-то!!! Все ждал - кто начнет. Первая тварь прокукарекала, что если бы не ругали, то и не вышли бы. А то что несколько месяцев говно на людей лили, так это как бы для пользы дела.
Скоро и не такого напоют. Стас вот уже лучшим стал.
Лицемерные извращенцы!

Команду - с очень достойной победой!!! Молодцы!!! Что могли - то и показали.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 00:53) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
не быстро ли такие дифирамбы? Давайте хотя бы до 1/8 дойдем. А так с победой нас!


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
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