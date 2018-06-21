Кильян Мбаппе: чемпионат мира - сон для каждого футболиста, я не исключение

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе высказался о матче с командой Перу (1:0), передает корреспондент"Я очень рад забитому мячу, это позволяет нам продвинуться вперед, но мы знаем, что на этом ничего не закончилось. Я почувствовал счастье, радость, когда мяч оказался в сетке. Чемпионат мира - сон для каждого футболиста, я не исключение, надеюсь, что это только начало. Если команде нужно обороняться, то я буду помогать ей, это не жертва, это командная работа", - сказал Мбаппе.