Ведран Чорлука провёл сотый матч за сборную Хорватии

Защитник "Локомотива" и сборной Хорватии Ведран Чорлука вышел на поле в концовке матча второго тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с Аргентиной, в котором хорватской команде удалось одержать разгромную победу со счётом 3:0.Эта игра стала для Чорлуки сотой в составе национальной сборной.