Наставник сборной Коста-Рики: со Швейцарией мы выложимся полностью, это дело чести

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 ИсландияИсландия 1 0 1 0 1 1 0 1
3 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 НигерияНигерия 1 0 0 1 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Наставник сборной Коста-Рики: со Швейцарией мы выложимся полностью, это дело чести

Наставник сборной Коста-Рики: со Швейцарией мы выложимся полностью, это дело чести Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес прокомментировал поражение от бразильцев (0:2), передает корреспондент Rusfootball.info.

- У нас был план на игру, стратегия. Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру противника с мячом и без мяча. В первом тайме владели мячом достаточно, создавали хорошие моменты, комбинировали. Мы знали плюсы бразильской команды, пытались минимизировать плюсы Бразилии, в первом тайме удавалось это.

Бразильцы сделали изменения которые усложнили нашу жизнь. Борьба была хорошей, игроки защищались очень хорошо, когда появлялась возможность идти к воротам Бразилии, мы это делали. к сожалению, забить гол не получилось.

- Ваша система была похожа на ту, которую применяли в первой игре? вы нацелились на ничью?

- Я не знаю, что мы должны были еще сделать. То, что делали, было идеально. Мы играли против суперкоманды. Мы разумно построили игру.

- Что вы можете сказать о концовке? У вас нет ощущения, что игроки много усилий затратили, а с другой стороны, в атаке команда не очень сильна?

- Я думаю, вы несколько игр посмотрели на этом чемпионате. Разница во многих была один гол. Второй гол - результат усталости наших игроков. Когда-то надо рисковать, а когда-то не надо. Мы играли против очень хорошей команды. Мы хотели сохранять некий баланс, и во втором тайме у нас были возможности. Мы сделали максимум того, что могли по нашему уровню.

- Все мы помним исторический турнир для Коста-Рики 4 года назад. Сейчас команда кажется подготовленной менее физической. Как подготовка шла, удалось справиться с акклиматизацией?

- Мне кажется, что Коста-Рика всегда физически сильная сборная. Посмотрите на статистику, у нас игроки пробегают много километров. Мне кажется, мы проявили другие недостатки. Не забывайте, что мы играли с командой, в которой гениальные игроки. Основное различие с 14 годом в том, что мы не заканчивали моменты, которые удавалось начинать. Были моменты, но не забивали.

- Чего вы хотели добиться своими заменами? с атакующей стороны что-то было потеряно.

- Мы использовали этих игроков на отборочном этапе. боланьос, другие игроки. они недостаточно быстро двигались, венегаса я решил оставить. Он быстро умеет ускоряться, а еще хорошо играет в центе поля. Маркос Урена работает на стороне поля, где наши противники. Очень хорошие возможности создают для нападения.

- Было принято решение с помощью VAR не ставить пенальти. Как воспринимаете, что судья бегает смотреть повтор?

- Я считаю, что система вар - интересная вещь. Пару дней назад я говорил что видеосистема нарушает динамику игры. Иногда игроки начинают уставать, а если взять VAR, то мы слишком много внимания ей уделяем. Но сегодня было по-другому. Судья принял решению в нашу пользу, это хорошо. Надо проверять эту систему, как она будет влиять на темп игры. В сегодняшней игре это было очень важное решение, в отличие от предыдущей.

- Что вы можете рассказать про неймара, суперзвезду бразильской команды.

- Неймар, Коутиньо, Коста, Фирмино - у них звездный состав. Мы пытались контролировать этих игроков, на разных позициях боремся за мяч. Мы знали, что была травма у Неймара. Мы не пытались сделать ему больно, играли по справедливости.

- Мне хотелось узнать, почему по вашему мнению, Бразилия выиграла сегодня? Что будете делать со Швейцарией, когда вам ничего не нужно?

- Замены бразильцев действительно повлияли на игру. Я считаю, что когда Тите произвел замены, нам стало трудно играть. У него есть игроки, которые хорошо владеют мячом, но мы тоже умеем играть в футбол, но не всегда доходим до того уровня, на котором играют бразильцы. В этом разница между нами. У нас были травмы, старые болячки проявились. Но со Швейцарией мы выложимся полностью, это дело чести.
Теги: Сборная Коста-Рики Сборная Бразилии
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