Наставник сборной Коста-Рики: со Швейцарией мы выложимся полностью, это дело чести

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес прокомментировал поражение от бразильцев (0:2), передает корреспондент- У нас был план на игру, стратегия. Идея заключалась в том, чтобы контролировать игру противника с мячом и без мяча. В первом тайме владели мячом достаточно, создавали хорошие моменты, комбинировали. Мы знали плюсы бразильской команды, пытались минимизировать плюсы Бразилии, в первом тайме удавалось это.Бразильцы сделали изменения которые усложнили нашу жизнь. Борьба была хорошей, игроки защищались очень хорошо, когда появлялась возможность идти к воротам Бразилии, мы это делали. к сожалению, забить гол не получилось.- Я не знаю, что мы должны были еще сделать. То, что делали, было идеально. Мы играли против суперкоманды. Мы разумно построили игру.- Я думаю, вы несколько игр посмотрели на этом чемпионате. Разница во многих была один гол. Второй гол - результат усталости наших игроков. Когда-то надо рисковать, а когда-то не надо. Мы играли против очень хорошей команды. Мы хотели сохранять некий баланс, и во втором тайме у нас были возможности. Мы сделали максимум того, что могли по нашему уровню.- Мне кажется, что Коста-Рика всегда физически сильная сборная. Посмотрите на статистику, у нас игроки пробегают много километров. Мне кажется, мы проявили другие недостатки. Не забывайте, что мы играли с командой, в которой гениальные игроки. Основное различие с 14 годом в том, что мы не заканчивали моменты, которые удавалось начинать. Были моменты, но не забивали.- Мы использовали этих игроков на отборочном этапе. боланьос, другие игроки. они недостаточно быстро двигались, венегаса я решил оставить. Он быстро умеет ускоряться, а еще хорошо играет в центе поля. Маркос Урена работает на стороне поля, где наши противники. Очень хорошие возможности создают для нападения.- Я считаю, что система вар - интересная вещь. Пару дней назад я говорил что видеосистема нарушает динамику игры. Иногда игроки начинают уставать, а если взять VAR, то мы слишком много внимания ей уделяем. Но сегодня было по-другому. Судья принял решению в нашу пользу, это хорошо. Надо проверять эту систему, как она будет влиять на темп игры. В сегодняшней игре это было очень важное решение, в отличие от предыдущей.- Неймар, Коутиньо, Коста, Фирмино - у них звездный состав. Мы пытались контролировать этих игроков, на разных позициях боремся за мяч. Мы знали, что была травма у Неймара. Мы не пытались сделать ему больно, играли по справедливости.- Замены бразильцев действительно повлияли на игру. Я считаю, что когда Тите произвел замены, нам стало трудно играть. У него есть игроки, которые хорошо владеют мячом, но мы тоже умеем играть в футбол, но не всегда доходим до того уровня, на котором играют бразильцы. В этом разница между нами. У нас были травмы, старые болячки проявились. Но со Швейцарией мы выложимся полностью, это дело чести.