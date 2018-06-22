Хазри Набиль: Бельгия - это команда, с которой нужно считаться, но завтра Тунис должен победить

Футболист сборной Туниса Хазри Набиль поделился мыслями перед матчем чемпионата мира с командой Бельгии, передает корреспондент- Действительно, так и есть. Мы ощущаем давление после поражения в первом матче. Совершенно очевидно, что Бельгия - это команда, с которой нужно считаться, но завтра мы должны победить. Мы сделаем все, чтобы сыграть с ними на равных. Когда нас в результате жеребьевки определили в эту группу, мы сразу поняли, какой нас противник ждет. Мои игроки прекрасно проявили себя на поле против Англии, но теперь мы сыграем по-другому.- Нам нужно будет более агрессивно действовать в нападении. У них очень сильные полузащитники в Англии. В отношении бельгийцев - у них сильные нападающие. Они могут и забивать голы, и откатываться в центр поля и действовать там. Полузащита Бельгии так же очень сильнее - и Карасско, и Де Брейне. Так что матч будет очень непростой. Но мы способны сыграть с таким противником. я думаю, мы сможем взломать их линию обороны.- Я считаю, что если мы хотим сравниться с марокканской сборной, она не выходила на поле, желая проиграть, они хорошо контратаковали, мы это видели и во время отборочного цикла. Марокканская игра, несмотря на хорошую игру, проиграла. Мы играли против Англии, чтобы побеждать, а не для того, чтобы удержать ничью, но матчи складываются по-разному. Завтра противник у нас другой и мы будем стараться провести более качественный матч.- Иногда бывают недопонимания, путаницы. Вы не можете сказать, что мы играем от обороны или от нападения, игроки могут менять свои позиции, здесь все зависит от хода игры. Мы хотели удивить англичан, первые минуты мы им действительно угрожали, но им удалось навязать свой стиль игры. Мы пытались что-то изменить, но у нас не получалось. В первом нашем матче играло много игроков, которые не были на чемпионатах мира до этого, поэтому им было немного страшно. Завтра им уже не будет страшно, мы приобрели опыт.- Я с вами не согласен, кто-то считает, что и "Барселона" слаба в обороне, но это неправда. Если у вас сильные игроки в центре поля, это значит, что у вас сильная оборона, потому что все игроки должны принимать участие в оборонительных действиях. Аргентина уступила именно поэтому, потому что три или четыре игрока вообще не участвовали в обороне. Нельзя сказать, что у Бельгии слабая оборона.- Не знаю, в Бельгии много талантливых игроков. Англия оказывала на нас большое давление, не позволяла развивать нашу игру. Англия сыграла против нас потрясающий матч, так что я могу только с этим их поздравить. Я думаю, что первый матч не показал полностью потенциал нашей команды.- Не знаю. Если есть давление, то мы сможем преодолеть его, для нас очень важен этот игрок. Заработать три очка будет очень сложно, но мы постараемся.Мы играли несколько товарищеских матчей против Турции и Испании, и мы играли с ними на равных. С Англией мы играли не слишком точно, не создавали достаточно моментов. Мы действительно молодая энергичная команда, завтра мы это покажем, мы чувствуем уверенность в себе.