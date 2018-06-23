Борис Игнатьев: требование USADA проверить на допинг сборную России? Убежден, что это происки

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
A1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
A2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
A3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
A4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
B1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
B2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
B3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
B4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
C1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
C2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
C3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
C4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
D1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
D2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
D3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
D4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
E1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
E2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
E3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
E4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
F1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
F2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
F3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
F4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
G1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
G2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
G3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
G4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
H1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
H2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
H3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
H4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Борис Игнатьев: требование USADA проверить на допинг сборную России? Убежден, что это происки

Борис Игнатьев: требование USADA проверить на допинг сборную России? Убежден, что это происки Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги второго тура группового этапа чемпионата мира в подгруппах D и E, а также поделился мнением по поводу требования главы американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта проверить сборную России на допинг после ее выхода из группы.

- Матч в подгруппе Сербия — Швейцария - лучший матч прошедшего игрового дня,- отметил Игнатьев. - Самая интересная по своему содержанию игра. Хорошая динамика, много единоборств. Команды быстро переходили из одной фазы в другую: из обороны в атаку и наоборот. Очень много было удачных атак. В целом была равная игра. Потом, мне показалось, сил у швейцарцев осталось побольше — отсюда и логическое завершение игры в пользу команды Швейцарии.

- В другом матче в этой группе бразильцы стали забивать команде Коста-Рики только в компенсированное время, когда казалось, что игра завершится ничьей. Чем это можно объяснить?

-Прежде всего психологией. Наверное, на этом чемпионате большие команды не особо утруждают себя настроем даже на матчи такого серьезного уровня. Их статус, громкие имена не позволяют опускаться на землю и проживать матчи такого калибра. В процессе игры, понимая происходящее, они начинают пересматривать свое отношение. Так было и с бразильцами. В первом тайме это была команда, которая пыталась за счет класса, не уделяя внимания беговой работе, обыграть соперника. И, конечно, сейчас обыграть без труда никого невозможно. И только во втором тайме явно прибавили. Важно, что тренер здесь угадал с заменами. Он отправил на поле футболистов, которые придали игре живинку, динамику. Таким образом, бразильцы стали больше оказываться в чужой штрафной площади, что и привело к победе на последних минутах.

-Если для сборной Бразилии второй тур закончился благополучно, то для представителя квартета D - команды Аргентины — он завершился крупным поражением от сборной Хорватии. Игроки даже просят тренера заменить. Турнирная ситуация в этой группе очень запутанная...

- Хорваты в этой группе стоят особняком: у них хорошо отлаженная командная игра, с высочайшей дисциплиной. В этой игре успешно задействованы мастера высочайшего уровня, которые выступают за такие большие команды, как «Барселона», «Реал»... Эта команда заряжена на результат. Достаточно вспомнить, как себя ведет на футбольном поле Манджукич: игрок атаки отрабатывает в обороне. Если же говорить про запутанную ситуацию, то шансы остаются и у Аргентины, но надежд здесь немного. Поскольку мы не видим команды как таковой: есть набор футболистов с громкими именами, но не объединенных игровой дисциплиной и идеей. Они не представляют, что им необходимо делать на футбольном поле и играют, как получится. Все дело в разноголосье тренеров и футболистов. У них нет всего того, что есть у сборной Хорватии.

- Глава американского антидопиногового агентства требует у ФИФА уделять особое внимание во время допинг-тествов российским футболистам. Мол, результативность у них большая и игра выдающаяся. Как к этому отнеслись?

- Эти разговоры уже набили оскомину. Знаю, что ФИФА внимательно следит за допинг-анализами, и все команды здесь находятся под пристальным вниманием. Но могу со стопроцентной уверенностью сказать,что футболистам применение допинга претит. Это абсолютно ничего не дает. Ради чего в игровом командном виде спорта нужен допинг? Убежден, что это происки, и ищут они совсем не там.
Теги: Игнатьев Сборная России
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