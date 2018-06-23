Борис Игнатьев: требование USADA проверить на допинг сборную России? Убежден, что это происки

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспондентуВиктории Яковлевой подвел итоги второго тура группового этапа чемпионата мира в подгруппах D и E, а также поделился мнением по поводу требования главы американского антидопингового агентства (USADA) Трэвиса Тайгарта проверить сборную России на допинг после ее выхода из группы.- Матч в подгруппе Сербия — Швейцария - лучший матч прошедшего игрового дня,- отметил Игнатьев. - Самая интересная по своему содержанию игра. Хорошая динамика, много единоборств. Команды быстро переходили из одной фазы в другую: из обороны в атаку и наоборот. Очень много было удачных атак. В целом была равная игра. Потом, мне показалось, сил у швейцарцев осталось побольше — отсюда и логическое завершение игры в пользу команды Швейцарии.-Прежде всего психологией. Наверное, на этом чемпионате большие команды не особо утруждают себя настроем даже на матчи такого серьезного уровня. Их статус, громкие имена не позволяют опускаться на землю и проживать матчи такого калибра. В процессе игры, понимая происходящее, они начинают пересматривать свое отношение. Так было и с бразильцами. В первом тайме это была команда, которая пыталась за счет класса, не уделяя внимания беговой работе, обыграть соперника. И, конечно, сейчас обыграть без труда никого невозможно. И только во втором тайме явно прибавили. Важно, что тренер здесь угадал с заменами. Он отправил на поле футболистов, которые придали игре живинку, динамику. Таким образом, бразильцы стали больше оказываться в чужой штрафной площади, что и привело к победе на последних минутах.- Хорваты в этой группе стоят особняком: у них хорошо отлаженная командная игра, с высочайшей дисциплиной. В этой игре успешно задействованы мастера высочайшего уровня, которые выступают за такие большие команды, как «Барселона», «Реал»... Эта команда заряжена на результат. Достаточно вспомнить, как себя ведет на футбольном поле Манджукич: игрок атаки отрабатывает в обороне. Если же говорить про запутанную ситуацию, то шансы остаются и у Аргентины, но надежд здесь немного. Поскольку мы не видим команды как таковой: есть набор футболистов с громкими именами, но не объединенных игровой дисциплиной и идеей. Они не представляют, что им необходимо делать на футбольном поле и играют, как получится. Все дело в разноголосье тренеров и футболистов. У них нет всего того, что есть у сборной Хорватии.- Эти разговоры уже набили оскомину. Знаю, что ФИФА внимательно следит за допинг-анализами, и все команды здесь находятся под пристальным вниманием. Но могу со стопроцентной уверенностью сказать,что футболистам применение допинга претит. Это абсолютно ничего не дает. Ради чего в игровом командном виде спорта нужен допинг? Убежден, что это происки, и ищут они совсем не там.