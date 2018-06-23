Южная Корея - Мексика: стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы сборных Южной Кореи и Мексики на матч второго тура группового этапа ЧМ-2018.: Чо Хён У, Ли Ён, Чан Хюн Су, Ким Юнь Квон, Ким Мин У, Мун Сон Мин, Чу Се Чон, Ки Сун Юн, Хван Хи Чан, Сон Хын Мин, Ли Чжэ Сон.Очоа, Альварес, Сальседо, Морено, Гальярдо, Лаюн, Эррера, Гуардадо, Вела, Х. Эрнандес, Лосано.