Классон: важно, что мы сохраняем шансы на выход в плей-офф

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон прокомментировал поражение шведов от сборной Германии (1:2) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу, передаёт корреспондент- К сожалению, мы пропустили на самой последней минуте, но я думаю, что мы провели хороший матч. У нас теперь есть шанс на победу в матче против очень сильной команды Мексики. Мы сохранили шансы на выход в следующий раунд. Теперь мы отдохнём и будем готовиться к следующей игре.- Разница в счёте получилась минимальной. Перед голом сборной Германии у нас самих был отличный момент для взятия ворот, затем они пошли в контратаку, заработали угловой и забили на последней минуте. Мне трудно объяснить это.- Это было здорово, нас сегодня великолепно поддерживали. Я думаю, что у нас был очень важный матч против очень сильного соперника, Германии. Было здорово увидеть здесь столь шведов.- Я сейчас не думаю об этом. Конечно, мы теряем настоящего лидера, но я думаю, что у нас ещё остаются «батарейки» и энергия в команде.