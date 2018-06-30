Дарио Гомес: Панама – это маленький мальчик, который пришел поиграть против взрослых мужиков

Главный тренер сборной Панамы Эрнан Дарио Гомес подвел итоги матча с Англией (1:6).- Кажется, мы могли пропустить еще больше голов от Англии. Старались действовать против Англии уверенно, агрессивно, но разница в классе огромная. 0:5 после первого тайма - это был тяжелейший удар. Мы сегодня хотели сыграть вничью хотя бы в одном тайме. В перерыве сказал игрокам, что еще есть шанс спасти лицо. Панама – это маленький мальчик, который пришел поиграть против взрослых мужиков.Англия и Бельгия - сильные команды. Не могу сказать, кто пройдет дальше на турнире. Есть и другие претенденты – Бразилия, Испания, Германия. Но я хотел бы отметить еще команды Швейцарии и Хорватии. Они тоже могут пройти далеко.