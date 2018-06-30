Садио Мане: мы хотели выиграть и были близки к победе

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане прокомментировал ничью в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018 с командой Японии (2:2).- Да, мы действительно разочарованы, потому что мы хотели выиграть и были близки к победе.- Конечно.