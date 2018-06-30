Сенегал - Колумбия: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира между сборными Сенегала и Колумбии.Н'Диайе, Кулибали, Сабали, Гассама, Гана, Сане, Куйяте, Мане, Сарр, Ньянг, Бальде.Оспина, Арьяс, Мина, Мохика, Д. Санчес, К. Санчес, Хамес, Куадрадо Бельо, Урибе, Кинтеро, Фалькао.