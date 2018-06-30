Болельщики сборной Аргентины подрались между собой на стадионе в Казани, сообщает Mirror. Они были расстроены поражением своей национальной команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против сборной Франции (3:4).Группа фанатов устроила потасовку прямо на трибунах "Казань Арены". Сообщается, что когда напряженность достигла точки кипения, одна из болельщиц сборной Аргентины попыталась оттащить мужчин друг от друга.Отметим, что это не первый инцидент с болельщиками из этой страны. Ранее несколько аргентинцев напали на ховартского фаната после поражения своей сборной в матче группового этапа чемпионата мира от команды Хорватии (0:3).