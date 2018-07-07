Около восьми тысяч болельщиков пришли в фан-зону ЧМ за фотографией с Кубком Стэнли

Порядка восьми тысяч болельщиков пришли в фан-зону чемпионата мира для того, чтобы сфотографироваться с Кубком Стэнли.В субботу нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин привез главный трофей НХЛ в Москву. Кубок в первой половине дня прибыл в столичный аэропорт Домодедово, после чего сразу отправился на Воробьевы горы, где расположен Фестиваль болельщиков."Я рад, что удалось привезти Кубок Стэнли в Москву. К сожалению, время расписано, а так бы хотел поделиться радостью со всеми. Эмоции от победы в Кубке Стэнли переполняли, Кубок с нами, в России, и я очень рад за людей, которые могут к нему прикоснуться, это значит очень много для меня, для людей в России", - сказал Овечкин.