Официально: Луис Энрике назначен главным тренером сборной Испании

Бывший наставник "Барселоны" Луис Энрике официально стал новым главным тренером сборной Испании.Соглашение со специалистом подписано на два года.Напомним, что перед началом чемпионата мира — 2018 пост главного тренера сборной Испании временно занял Фернандо Йерро вместо Хулена Лопетеги, который был уволен после назначения в мадридский "Реал".