Бывший тренер сборной Хорватии Штимац сравнил Францию со сборной Африки

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац сравнил французскую команду со сборной Африки."Кто нибудь знает, с кем мы играем в финале ЧМ?Кимпембе – ДР Конго, Дембеле – Мавритания, Сидибе – Мали, Умтити – Камерун, Погба – Гвинея, Толиссо – Того, Матюиди – Ангола, Канте – Мали, Нзонзи – ДР Конго, Мбаппе – Камерун, Менди – Сенегал, Манданда – ДР Конго, Фекир – Алжир. Респект!" – написал Штимац в фейсбуке.