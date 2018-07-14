Бывший тренер сборной Хорватии Штимац сравнил Францию со сборной Африки

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Бывший тренер сборной Хорватии Штимац сравнил Францию со сборной Африки

Бывший главный тренер сборной Хорватии Игор Штимац сравнил французскую команду со сборной Африки.

"Кто нибудь знает, с кем мы играем в финале ЧМ?

Кимпембе – ДР Конго, Дембеле – Мавритания, Сидибе – Мали, Умтити – Камерун, Погба – Гвинея, Толиссо – Того, Матюиди – Ангола, Канте – Мали, Нзонзи – ДР Конго, Мбаппе – Камерун, Менди – Сенегал, Манданда – ДР Конго, Фекир – Алжир. Респект!" – написал Штимац в фейсбуке.

Бывший тренер сборной Хорватии Штимац сравнил Францию со сборной Африки
Теги: Сборная Франции Сборная Хорватии
Сегодня, 00:04
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(6)
№10 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 01:17) #
  • 0
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online

Blessing,
А причем здесь Спартак . Вы то вообще команда белых ,против чернокожих . Чем вы хвастаетесь ?
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№9 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 01:09) #
  • +1
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online

А вообще из 32 сборных на ЧМ полностью белыми являются только 3 - Россия, Исландия и Хорватия. Хреновый расклад
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:59) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: n_uts
А у Конго неплохая сборная должна была получиться confused

blush

Цитата: Skyline
скоро вов сех европейских сборных одни негры будут бегать

Да и к нам зашли, глянь на спортак.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 00:58) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Если человек состоялся как футболист благодаря Франции - он вырос там, тренировался и взрослел, то вообще плевать откуда приехали его родители или какой он там нига по цвету. Те кто считает Францию сборной африки просто напросто дeбилы, их футболистами сделала Франция, а не континент Африка.
Регистрация: 7.06.2007 [жалоба]
№6 Написал: n_uts _ _ _ _ _ _ _ (Сегодня, 00:57) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
А у Конго неплохая сборная должна была получиться


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&#128017;
Регистрация: 23.01.2015 [жалоба]
№5 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:14) #
  • +5
  •  (7)
online

О боже как нетолерантно smile
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:14) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
скоро вов сех европейских сборных одни негры будут бегать


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: Fen (Сегодня, 00:11) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Сказал то, о чём все думают. И за это еще и огребет open_mouth
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 00:10) #
  • +5
  •  (7)
online

ща заклюют его в Европе за такие не толерантные слова
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 00:09) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
сб.Африки.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
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