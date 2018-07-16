Немцы, испанцы и экс-претенденты на "Золотой мяч": сборная неудачников чемпионата мира

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Немцы, испанцы и экс-претенденты на "Золотой мяч": сборная неудачников чемпионата мира

Чемпионат мира получился великолепным, иностранные болельщики восторженно отзываются о турнире и стране-хозяйке, но без неудачников, которым хотелось бы поскорее забыть этот турнир, обойтись не могло. Rusfootball.info составляет сборную разочарований турнира.

Вратарь: Давид Де Хеа (Испания)

Приехав в Россию в ранге сильнейшего вратаря мира, Давид пропустил всё, что мог, и покинул нашу страну в ранге худшего голкипера турнира. В серии пенальти Де Хеа расписался в собственном бессилии, увернувшись даже от удара Фёдора Смолова. Обычно нарезка с сэйвами Де Хеа идёт долго и действительно впечатляет, но на чемпионате мира все сэйвы уместились в одну гифку.



Защитники:

Йосуа Киммих (Германия)

Не сказать, что именно футболист мюнхенской «Баварии» как-то жёстко опозорился, но если нет очевидного кандидата на позицию – ставь игрока сборной Германии и не прогадаешь. В матче с Мексикой Киммих не смог достойно противостоять Лосано, а также по ходу турнира не смог придать предсказуемым немецким атакам ширину и остроту, хотя после двух голов в полуфинале Лиги чемпионов от Йосуа ждали не только надёжной игры в обороне.

Жером Боатенг (Германия)

Боатенг взвалил на себя функции глубинного плеймейкера немецкой сборной, но передачи были далеки от пирловских. А своим удалением в матче со Швецией Жером едва не похоронил команду (похороны отсрочил Кроос). За вылетом чемпионов мира защитник наблюдал вот так.



Жерар Пике (Испания)

При попустительстве Пике Испания откровенно много пропустила на групповом этапе – 5 мячей, ну а кульминацией провала каталонского защитника стал матч с Россией. На который Пике, кстати, мог не выйти, если бы судья в матче с Марокко его не пожалел. Задранная не пойми куда рука помощи сборной России позволила нашим сотворить сенсацию, дотянув до пенальти.

Рафаэл Геррейру (Португалия)

Рафа стал одним из открытий Евро-2016 и перешёл в «Боруссию», но там его настигли и командные неприятности, и проблемы со здоровьем. К чемпионату мира Геррейру, похоже, подошёл не совсем готовым, поэтому был уничтожен даже Нуреддином Амрабатом в матче с Марокко. Первый гол Кавани в 1/8 финала также полностью на его совести.

Полузащитники:

Карлос Санчес (Колумбия)

Опорник «Эспаньола» до чемпионата мира не был известен широкой публике, но уже на 2-й минуте «прославился» на весь мир, получив красную карточку. Тот матч Колумбия проиграла Японии, а единственную хорошую игру на турнире, против Польши, колумбийцы провели без дисквалифицированного Санчеса. Карлос вернулся в состав и в 1/8 финала привёз глупейший пенальти на Кейне. Жизнь заменённому в концовке Санчесу спас Йерри Мина – по-моему, больше никому на этом чемпионате не грозили убийством.

Давид Сильва (Испания)

В сборной разочарований и неудачников обязательно должен быть полузащитник-творец, апологет тики-таки. Не будем трогать Бускетса – его всё же закрывал сам Смолов. Не будем трогать Иньесту – Андрес сделал всё, что мог, а может он уже не так много. Давид Сильва уже тоже не мальчик, но в прошедшем сезоне он демонстрировал выдающуюся результативность за «Сити». К 13+18 по системе гол+пас по ходу сезона на чемпионате мире он не добавил вообще ничего и был заменён на 67 минуте переката мяча в матче с Россией.

Группа атаки:

Томас Мюллер (Германия)

Символ немецкого футбола проваливает Евро и гениально играет на чемпионатах мира, но в России вместо того, чтобы делать очередные шаги к лучшему бомбардиру в истории мундиалей Клозе, Томас запускал мячи на верхние ярусы в концовках матчей вместо точных прострелов. Мюллер обязан был вести команду за собой и добывать результат, но итог – 0+0 в трёх матчах.

Лионель Месси (Аргентина)

У Лео с результативностью всё куда лучше, но он оказался заложником ожиданий. Отчасти он, будучи играющим тренером команды, виноват в этом сам. Ответственность на Месси легла огромная, а шансов на успех с такой командой почти не было. Лео не использовал маленький, но, скорее всего, последний шанс стать чемпионом мира. И сейчас, после постоянных поражений на всех уровнях, речь идёт не о том, чтобы затмить Марадону – самого Месси затмевает Роналду.



Неймар (Бразилия)

Неймар отметился в списке бомбардиров и вообще играл неплохо, порой демонстрируя свой исключительный талант. Но он допустил огромную поведенческую ошибку, за которой никто не увидел его игры. Валяния Нея на газоне высмеивают все, применительно к нему о «Золотом мяче» не говорит никто. Решающий матч с Бельгией, где в футбол играли Коутиньо, Коста и Аугусто, а Неймар пытался заработать пенальти, этому поспособствовал.



Форвард: Роберт Левандовски (Польша)

Грозный форвард «Баварии», набивший невероятное количество мячей в квалификации, должен был ворваться в самую ровную группу чемпионата мира градом голов и отправиться в Мадрид на замену Роналду и Бензема, но вместо этого уехал с позором. Польша жутко разочаровала в группе, которую могла выигрывать, а победа над Японией с позорным перекатыванием мяча от азиатов ситуация изменить не могла.

Немцы, испанцы и экс-претенденты на "Золотой мяч": сборная неудачников чемпионата мира


Тренер: Йоахим Лёв (Германия)

Сампаоли всё-таки выбрался из группы, имея куда более слабую по именам команду, а чемпионы мира 2014 даже с этой простой задачей справиться не смогли. Конкуренцию Лёву может составить разве что Адам Навалка, но у него бездарно разбазаренный кадровый потенциал был не так хорош.

Не попали в команду, но заслуживают упоминания:

Смольников и Смолов – не буду лить смолу на рану.

Никола Калинич – гений отказался выйти на 5 минут в матче с Нигерией, опасаясь за свою спину, и смотрел финал чемпионата мира по телевизору, если смотрел.

Азиз Бухаддуз (Марокко) – вышел на концовку ключевого матча с Ираном и забил, как и положено нападающему. Но в свои ворота на 95-й минуте. Если бы не это поражение, марокканцы вполне могли выбраться из группы.

Хадим Н’Диайе (Сенегал) и Абдулла Аль-Маюф (Саудовская Аравия) – непонятно, что приехали ловить на чемпионат мира, но точно не мячи.

Вилли Кабальеро (Аргентина) – не только не ловил, но и отдавал.

Усман Дембеле (Франция) и Маркус Рэшфорд (Англия) – потенциально могли стать лидерами успешных сборных, но ничем себя не проявили и просидели на скамейке.

Фернандиньо и Габриэл Жезус (Бразилия) – один провально заменил Каземиро, другой умудрился ни разу не забить, играя девятку «пентакампеонов».

Мохамеды Эль-Нени и Салах (Египет) – игроки английских грандов не смогли привести Египет даже к борьбе с Россией, а напоследок ещё и умудрились проиграть Саудовской Аравии.

Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Испании Сборная Германии Месси Неймар
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№1 Написал: jeyson1328 Мурманск (Сегодня, 13:16) #
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Болеет за:
«Рубин»
А я ещё удивился,почему на матч с Бельгией в атаке вновь вышел Жезус. Игрок провел посредственно сезон в Сити (забил 20 мячей в 53 играх и это в одной из самых результативных команд мира),абсолютно провалил 4 первые игры и вновь вышел в старте и вновь обкакался. И ладно бы не кого было выпускать,но ведь каждый матч в запасе начинал Фирмину,да и можно было Тайсону дать шанс себя проявить.
Регистрация: 18.02.2013 [жалоба]
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