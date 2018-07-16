Немцы, испанцы и экс-претенденты на "Золотой мяч": сборная неудачников чемпионата мира

Вратарь

De Gea World Cup saves compilation.. pic.twitter.com/ZoLJQjbLeL — ? (@CentralWinger__) July 1, 2018

Защитники

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Форвард

Не попали в команду, но заслуживают упоминания:



Чемпионат мира получился великолепным, иностранные болельщики восторженно отзываются о турнире и стране-хозяйке, но без неудачников, которым хотелось бы поскорее забыть этот турнир, обойтись не могло.составляет сборную разочарований турнира.Приехав в Россию в ранге сильнейшего вратаря мира, Давид пропустил всё, что мог, и покинул нашу страну в ранге худшего голкипера турнира. В серии пенальти Де Хеа расписался в собственном бессилии, увернувшись даже от удара Фёдора Смолова. Обычно нарезка с сэйвами Де Хеа идёт долго и действительно впечатляет, но на чемпионате мира все сэйвы уместились в одну гифку.Не сказать, что именно футболист мюнхенской «Баварии» как-то жёстко опозорился, но если нет очевидного кандидата на позицию – ставь игрока сборной Германии и не прогадаешь. В матче с Мексикой Киммих не смог достойно противостоять Лосано, а также по ходу турнира не смог придать предсказуемым немецким атакам ширину и остроту, хотя после двух голов в полуфинале Лиги чемпионов от Йосуа ждали не только надёжной игры в обороне.Боатенг взвалил на себя функции глубинного плеймейкера немецкой сборной, но передачи были далеки от пирловских. А своим удалением в матче со Швецией Жером едва не похоронил команду (похороны отсрочил Кроос). За вылетом чемпионов мира защитник наблюдал вот так.При попустительстве Пике Испания откровенно много пропустила на групповом этапе – 5 мячей, ну а кульминацией провала каталонского защитника стал матч с Россией. На который Пике, кстати, мог не выйти, если бы судья в матче с Марокко его не пожалел. Задранная не пойми куда рука помощи сборной России позволила нашим сотворить сенсацию, дотянув до пенальти.Рафа стал одним из открытий Евро-2016 и перешёл в «Боруссию», но там его настигли и командные неприятности, и проблемы со здоровьем. К чемпионату мира Геррейру, похоже, подошёл не совсем готовым, поэтому был уничтожен даже Нуреддином Амрабатом в матче с Марокко. Первый гол Кавани в 1/8 финала также полностью на его совести.Опорник «Эспаньола» до чемпионата мира не был известен широкой публике, но уже на 2-й минуте «прославился» на весь мир, получив красную карточку. Тот матч Колумбия проиграла Японии, а единственную хорошую игру на турнире, против Польши, колумбийцы провели без дисквалифицированного Санчеса. Карлос вернулся в состав и в 1/8 финала привёз глупейший пенальти на Кейне. Жизнь заменённому в концовке Санчесу спас Йерри Мина – по-моему, больше никому на этом чемпионате не грозили убийством.В сборной разочарований и неудачников обязательно должен быть полузащитник-творец, апологет тики-таки. Не будем трогать Бускетса – его всё же закрывал сам Смолов. Не будем трогать Иньесту – Андрес сделал всё, что мог, а может он уже не так много. Давид Сильва уже тоже не мальчик, но в прошедшем сезоне он демонстрировал выдающуюся результативность за «Сити». К 13+18 по системе гол+пас по ходу сезона на чемпионате мире он не добавил вообще ничего и был заменён на 67 минуте переката мяча в матче с Россией.Символ немецкого футбола проваливает Евро и гениально играет на чемпионатах мира, но в России вместо того, чтобы делать очередные шаги к лучшему бомбардиру в истории мундиалей Клозе, Томас запускал мячи на верхние ярусы в концовках матчей вместо точных прострелов. Мюллер обязан был вести команду за собой и добывать результат, но итог – 0+0 в трёх матчах.У Лео с результативностью всё куда лучше, но он оказался заложником ожиданий. Отчасти он, будучи играющим тренером команды, виноват в этом сам. Ответственность на Месси легла огромная, а шансов на успех с такой командой почти не было. Лео не использовал маленький, но, скорее всего, последний шанс стать чемпионом мира. И сейчас, после постоянных поражений на всех уровнях, речь идёт не о том, чтобы затмить Марадону – самого Месси затмевает Роналду.Неймар отметился в списке бомбардиров и вообще играл неплохо, порой демонстрируя свой исключительный талант. Но он допустил огромную поведенческую ошибку, за которой никто не увидел его игры. Валяния Нея на газоне высмеивают все, применительно к нему о «Золотом мяче» не говорит никто. Решающий матч с Бельгией, где в футбол играли Коутиньо, Коста и Аугусто, а Неймар пытался заработать пенальти, этому поспособствовал.Грозный форвард «Баварии», набивший невероятное количество мячей в квалификации, должен был ворваться в самую ровную группу чемпионата мира градом голов и отправиться в Мадрид на замену Роналду и Бензема, но вместо этого уехал с позором. Польша жутко разочаровала в группе, которую могла выигрывать, а победа над Японией с позорным перекатыванием мяча от азиатов ситуация изменить не могла.Сампаоли всё-таки выбрался из группы, имея куда более слабую по именам команду, а чемпионы мира 2014 даже с этой простой задачей справиться не смогли. Конкуренцию Лёву может составить разве что Адам Навалка, но у него бездарно разбазаренный кадровый потенциал был не так хорош.– не буду лить смолу на рану.– гений отказался выйти на 5 минут в матче с Нигерией, опасаясь за свою спину, и смотрел финал чемпионата мира по телевизору, если смотрел.– вышел на концовку ключевого матча с Ираном и забил, как и положено нападающему. Но в свои ворота на 95-й минуте. Если бы не это поражение, марокканцы вполне могли выбраться из группы.– непонятно, что приехали ловить на чемпионат мира, но точно не мячи.– не только не ловил, но и отдавал.– потенциально могли стать лидерами успешных сборных, но ничем себя не проявили и просидели на скамейке.– один провально заменил Каземиро, другой умудрился ни разу не забить, играя девятку «пентакампеонов».– игроки английских грандов не смогли привести Египет даже к борьбе с Россией, а напоследок ещё и умудрились проиграть Саудовской Аравии.