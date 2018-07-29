Станислав Черчесов запретил футболистам сборной России пить шампанское на приеме в Кремле

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов запретил футболистам выпить шампанское на церемонии вручения наград, которая прошла в Кремле.После церемонии в зал внесли поднос с бокалами шампанского. Однако Черчесов, взяв себе один, заявил: "Сегодня у кого-то игра, поэтому нам-то можно, а вы там поаккуратнее".Напомним, все игроки национальной команды получили почетные грамоты президента, Черчесов получил орден Александра Невского, а капитан Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – орден Почета.