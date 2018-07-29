Экс-глава ФИФА: Катар получил право принять ЧМ-2022 благодаря давлению Саркози

Бывший глава Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года благодаря давлению экс-президента Франции Николя Саркози на Мишеля Платини."Плохие новости: Катар обвиняется в клевете на других участников! Фактом является то, что Катар выиграл после политического давления бывшего президента Франции Саркози на вице-президента ФИФА Мишеля Платини", — написал Блаттер в твиттере.