Егор Сорокин: вызов в сборную? Пять минут порадовался

Защитник "Рубина" Егор Сорокин, впервые вызванный в сборную команды России, поделился своими ощущениями:– Вызов в сборную, конечно, стал неожиданным для меня. Мне позвонили, сказали, что вызывают в сборную. Я пять минут порадовался и продолжит готовиться к игре с "Ростовом".– Буду тренироваться, показывать себя с лучшей стороны, а там посмотрим, - приводит слова Сорокина "Бизнес Online".