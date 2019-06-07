Колобков встретился с представителями оргкомитета ЧМ-2022

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) провел встречу с главой оргкомитета чемпионата мира 2022 года Хасаном аль-Тавади.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам организации чемпионата мира по футболу и использовании его наследия. Аль-Тавади отметил высокий уровень организации чемпионата мира в России, который состоялся в 2018 году, и сказал, что по примеру российской стороны Катар на стадии подготовки к турниру проработал программу наследия соревнований. Также он пожелал сборной России стать участником чемпионата мира 2022 года.

Колобков подчеркнул, что Катар может рассчитывать на методическую помощь России при подготовке к турниру.

"Это будет необычный чемпионат мира, впервые в своей истории он пройдет зимой, хотя и в это время года в Катаре достаточно жаркая погода для большинства жителей планеты. И если при подготовке концепции мирового турнира в России мы преследовали цель показать также разнообразие культуры и природы нашей страны, то в Катаре города-организаторы расположены достаточно близко, что удобно болельщикам. Вне всяких сомнений Катар может рассчитывать на опыт России при организации чемпионата", - сказал министр.

ТАСС
Теги: Колобков
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