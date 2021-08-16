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Карпин не вызвал Дзюбу сборную России. Неужели Артем настолько плох?

Rusfootball.info объясняет, почему капитан "Зенита" не попал в заявку сборной.
Артем Дзюба блекло начал сезон: провел 4 матча за "Зенит", ни разу не забив и не отдав ни одной голевой передачи. Зенитовец находится далеко не в лучшей форме и выглядит куда хуже, чем его партнеры по нападению. Сегодня стало известно, что Дзюба не будет представлять нашу страну в играх против Хорватии, Кипра и Мальты.

Изначально с приходом Карпина возникли вопросы о пребывании в сборной Дзюбы. У тренера с игроком давний конфликт


Недопонимания начались в 2009. Сообщалось, что Дзюбу уличили в краже 15-ти тысяч рублей у Быстрова. "Спартак" быстро отреагировал и отправил форварда в аренду "Томь". Карпин заявлял, что это решение не его личное, не клуба, а всей команды.

В 2013 отношения между Карпиным и Дзюбой вновь обострились. Тогда новоиспеченный генеральный директор "красно-белых" отправил Артема в аренду в "Ростов", объяснив эти действия проигранной конкуренцией Мовсисяну и Эменике. Будущий капитан сборной сказал, что много раз хотел пойти на компромисс с Карпиным, но слышал от него много обещаний, а вместе с ними угрозы о быстрых заменах и унижения на теоретических занятиях.

Конфликт между тренером и игроком достиг апогея в 2015. По словам журналиста Сергея Егорова, Дзюба чуть не подрался с Карпиным в отеле. Оба встретились в этом месте случайно: форвард приехал с "Зенитом" на матч в Москву, Карпин руководил "Торпедо" и тоже был в городе. В отеле завязался диалог, в ходе которого Дзюба остался недоволен возмущениями экс-наставника "Спартака" и хотел "поправить панамку" тренера.

Карпин не вызвал Дзюбу сборную России. Неужели Артем настолько плох?

В июле этого года Карпин развеял слухи, что Дзюба не будет вызываться в главную команду страны из-за личного конфликта между тренером и игроком:

"Артем Дзюба был и есть важный игрок в российском футболе. Мои личные отношения с кем угодно не могут влиять на сборную, они останутся за бортом. Если Артем способен помочь сборной, он окажется в национальной команде. Это касается всех спортсменов", – высказался Карпин на пресс-конференции РФС.

По сообщению Eurostavka, неделю назад Карпин и Дзюба провели встречу в баре, где общались более двух часов. Также главный тренер сборной после объявления состава прокомментировал невызов нападающего:

"Тренер-игрок – у меня только такие отношения с Дзюбой. Мы общались с ним более часа. Мне не до конфликтов. Если мы посчитаем, что Дзюба может приносить пользу сборной, то будет вызван.

"Дзюба сказал, что готов и мечтает играть за сборную России", – сказал Карпин журналистам на пресс-конференции.

Дзюба слабо начал этот сезон: еще ни разу не забил и не отдал ни одной голевой передачи


У Артема большой спад не только в количестве голов и результативных передач, но и в ряде других показателей: Дзюба меньше стал угрожать воротам (2,9 удара за 90 минут в прошлом сезоне против 2 в этом), меньше принимать участие в атаках команды (1 ключевая передача за 90 минут в прошлом сезоне против 2,2 в прошлом), получение моментов (xG) снизилось почти в 7 раз. Все также Артем остается слабым звеном в командном прессинге и все также форвард часто залезает в офсайды. Порой Дзюба принимает нетипичные для центрального нападающего решения. В матче против "Химок" Артем вместо того, чтобы пробить самому, неточно покатил мяч Мостовому, который не успел за мячом.

За Дзюбой всегда идет пристальное внимание со стороны центральных защитников: при угрозе подачи с фланга с ним играют персонально. Например, в матче против "Ростова" от нападающего ни на шаг не отходит Осипенко, хотя Ерохин и Азмун не закрыты игроками "желто-синих".


Дзюбе 32 года, он провел 34 игры в прошлом сезоне, после чего отправился играть на Евро. Восстановление сил после провального для нашей сборной турнира затянулось на слишком долгий срок. Это очень удобный момент для Карпина, который не вызвал Дзюбу из-за плохой формы, а не из-за личной вражды. Но проблема в том, что и Соболев, в котором видели сменщика Артема, оказался в яме и также не был вызван.

На фоне слабой игры Дзюбы появились слухи о недовольстве со стороны Семака из-за поведения футболиста. В матче против "Локомотива" Артем впервые в сезоне остался на скамейке запасных и вышел только на 88-й минуте. Семак объяснил непопадание игрока в старт из-за неоптимальной физической формы. Metaratings.ru сообщал, что "Зенит" может отдать Дзюбу в аренду в "Рубин", однако в казанском клубе эти слухи опровергли.

Теперь Артем находится в сложном положении: он уже лишился места в заявке сборной и может потерять место в старте "Зенита". Во втором случае можно сетовать не на конфликт с Семаком, а на плохую игру. Азмун и Ерохин на данный момент смотрятся сильнее Дзюбы, а новичок питерского клуба Клаудиньо, о котором мы рассказывали ранее, тоже может отобрать место в составе у капитана.

Так кто тогда заменит в сборной Дзюбу?


Федор Смолов железно появляется в старте в играх за "Локомотив". Нападающий отличился 3 раза и пока напоминает себя уровня "Краснодара". Смолов идет на 5 месте в списке самых бьющих игроков лиги, а также в тройке среди форвардов РПЛ по ключевым передачам и количеству успешного дриблинга за матч. С большой долей вероятности Смолов станет основным центрфорвардом команды.

Антон Заболотный отличился 1 раз в 3-х играх за ЦСКА. Пока он выглядит лучше, чем его одноклубник Федор Чалов. В 3 туре форвард получил мышечную травму, но к играм сборной скорее всего успеет восстановиться.

Константин Тюкавин в первом туре отличился против "Ростова", который тренировал Карпин. Молодой нападающий хорош в подыгрыше и провоцирует на себе множество фолов. Скорее в одном из матчей против Кипра или Мальты мы увидим Тюкавина на поле.

Фото: фк "Зенит", "Советский спорт", "Матч ТВ"

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Теги: Зенит Карпин Дзюба Сборная России
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