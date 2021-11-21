"Как сказал Леонид Брежнев, поздравляя в свое время Анатолия Карпова: "Взял корону - держи". Не знаю, с чем были связаны раздумья Карпина. Может быть, кокетство, может, поиск преференций, а может просто решил поразмыслить.
Как бы там ни было, это справедливо. Карпин должен тренировать команду", - цитирует Губерниева "Sport24".
Напомним, Карпин сегодня в эфире ютуб-канала "Коммент-шоу" объявил, что остается в сборной России. Около недели назад там же он заявлял, что не уверен, что продолжит тренировать сборную.
Сборная России завершила отборочный этап к ЧМ-2022 на втором месте в группе, уступив хорватам, и вышла в стыковые матчи. Там россияне могут встретиться со сборными Польши, Чехии, Турции, Австрии и Северной Македонии.
Карпин возглавил сборную в июле этого года. С того момента сборная России выиграла 5 матчей, 1 раз сыграла вничью и 1 раз проиграла.
Губерниев - о решении Карпина остаться в сборной: он должен тренировать команду, взял корону - держи
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Валерия Карпина продолжить работу со сборной России.
Фото: Чемпионат