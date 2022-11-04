"Футбола это меньше всего касается. Отсутствие сборной России по футболу на чемпионате мира не будет слишком заметно. В отличие от того же биатлона и фигурного катания", - цитирует слова Родниной "СЭ".
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в турнирах под эгидой организаций. В связи с этим сборная России пропустит ЧМ-2022. Турнир стартует 20 ноября этого года в Катаре. В матче-открытии сборная Катара сыграет с Эквадором в группе А.
Последний Чемпионат мира проходил как раз в России. Тогда сборная под руководством Станислава Черчесова добралась до четвертьфинала турнира, где уступила Хорватии.
Роднина: отсутствие сборной России на ЧМ-2022 не будет слишком заметно
Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала отсутствие сборной России на ЧМ-2022.
Фото: ТАСС